Son Dakika: Berat Albayrak, Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden istifa etti
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Son Dakika: Berat Albayrak, Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden istifa etti

27.11.2020 16:35 | Son Güncelleme: 27.11.2020 17:08

Son dakika: Berat Albayrak, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti. Yerine ise Ahmet Burak Dağlıoğlu atandı.

Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Berat Albayrak'tan bir istifa daha geldi. Albayrak, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliği görevinden de istifa etti.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Konu hakkında bir açıklama yapan İletişim Başkanlığı, görevden aflarını talep eden Berat Albayrak ve Arda Ermut'un Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliğinin sona erdiğini bildirdi

YERİNE AHMET BURAK DAĞLIOĞLU ATANDI

İstifaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine Ahmet Burak Dağlıoğlu atandı.

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Son Dakika: Berat Albayrak, Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden istifa etti
Ahmet Burak Dağlıoğlu

AHMET BURAK DAĞLIOĞLU KİMDİR?

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu olan Ahmet Burak Dağlıoğlu, geçmişte Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği genel sekreterliği görevini yürüttü. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi mezunu olan Ahmet Burak Dağlıoğlu, IE Business School'da Global Master in Finance ve Bahçeşehir Üniversitesi Strategic Marketing and Brand Management alanlarında çift master yaptı.

Ahmet Burak Dağlıoğlu, Başbakanlık'ta geçmişte Yatırım Ajansı Başkan Yardımcılığı yaptı. Aynı kurumda Kamu-Özel Sektör İş Birliği Daire Başkanlığı da yapan Ahmet Burak Dağlıoğlu, sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Salim Arda Ermut'un yerine Yatırım Ofisi Başkanlığına getirilmişti.

Ahmet Burak Dağlıoğlu, 27 Kasım 2020 tarihinde yayınlanan karar ile Varlık Fonu'ndan istifa eden Berat Albayrak'ın yerine kuruma üye olarak atandı.

Son Dakika: Berat Albayrak, Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden istifa etti
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Berat Albayrak'ın Türkiye Varlık Fonu Başkanvekilliği görevinden istifa ettiği iddiası
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Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Berat Albayrak'ın Varlık Fonu Başkanvekilliği görevinden de istifa ettiği ileri sürüldü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Berat Albayrak'ın Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliğinin sona erdiği belirtildi.

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