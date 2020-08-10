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Son Dakika: BDDK, normalleşme adımları kapsamında bankaların talebi üzerine aktif rasyosunu esnetti

Son dakika: BDDK, Aktif Rasyosunun değeri hedefinin, mevduat bankalarında yüzde 100'den yüzde 95'e, katılım bankalarında ise yüzde 80'den yüzde 75'e indirildiğini açıkladı. Kararın alınma nedeni ise piyasadaki TL miktarının kısılıp dolar karşısında değer kaybetmemesi olarak görülüyor.

Son Dakika: BDDK, normalleşme adımları kapsamında bankaların talebi üzerine aktif rasyosunu esnetti
10.08.2020 09:04 | Son Güncelleme: 10.08.2020 09:34

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, aktif rasyo oranlarında güncellemeye gitti. Aktif rasyosu değeri hedefini mevduat bankaları için yüzde 100'den yüzde 95'e indiren BDDK, katılım bankalarında ise yüzde 80'den yüzde 75'e düşürdü. Kararın alınma nedeni ise piyasadaki TL miktarının kısılarak lirayı dolar karşısında değerli tutmaya çalışmak olduğu öne çıktı. Kredi çekmek isteyen vatandaşlar ise bu kararın ardından biraz daha zorlanacak.

BDDK tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"KOVID-19 salgını döneminde bankacılık sektörünün reel ekonomiyi kredilendirme faaliyetlerini en etkin şekilde yerine getirmesini sağlamayı amaçlayan Aktif Rasyosu (AR) uygulamasına bankacılık sektörü başarıyla uyum sağlamıştır. Böylece AR, küresel salgının Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü üzerindeki etkilerinin sınırlandırılmasında en önemli unsurlar arasında yer almıştır."

AR DEĞERİ YÜZDE 5 DÜŞÜRÜLDÜ

Normalleşme adımları kapsamında Kurul kararlarına yönelik bankalardan gelen talepler de dikkate alınarak uygulamada aşağıdaki güncellemeler yapılmıştır:

"AR değeri hedefi, mevduat bankalarında %100'den %95'e katılım bankalarında %80'den %75'e düşürülmüştür.

AR'daki yabancı para cinsi kalemlerin TL'ye çevrimi, haftalık hesaplama tarihlerine ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB)döviz alış kurlarının kullanıldığı yöntemden, bir önceki takvim ayında gerçekleşen ortalamanın esas alınması şeklinde revize edilmiştir.

AR'ın payda kısmında "YP Mevduat" kalemine dahil edilebilen kaynaklardan, KKTC'de yerleşik kişilerden sağlananlar da dahil olmak üzere yurt dışı yerleşik gerçek ve tüzel kişilerden sağlanan kaynaklar, "YP Mevduat" kalemi toplamının YP Kredileri aşan kısmına uygulanan 1,75 katsayısına tabi olmayacaktır.

AR'ın pay kısmında yer verilen "Menkul Kıymetler" kalemine, Gayrimenkul Yatırım Fonları ile Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına kullandırılan fonlar dahil edilecektir.

İlerleyen dönemde, ihtiyaç oluşması halinde, AR düzenleme yaklaşımı çerçevesine uyumun devamlılığını sağlamak, bankaların mali yapısını güçlendirmek ve kaynak verimliliğini artırmak amacıyla ilave düzenlemeler yapılabilecektir."

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı:

Karar Sayısı: 9125 Karar Tarihi: 10.08.2020

Kurulun 10.08.2020 tarihli toplantısında, 09.08.2020 tarih ve 24049440-010.99- E.11726 sayılı yazının incelenmesi neticesinde 5411 sayılı Bankacılık Kanununun(Kanun) 93 üncü maddesi ile 43'üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca,

18.04.2020 tarihli ve 9000 sayılı, 30.04.2020 tarihli ve 9003 sayılı ve 29.05.2020 tarihli ve 9042 sayılı Kurul Kararları ile bankalarca hesaplanmasına ve her ay sonu itibariyle o aya ilişkin aylık ortalamasının mevduat bankaları için %100'ün, katılım bankaları için %80'in altına düşmemesine karar verilmiş olan Aktif Rasyosunun(AR) hesaplanmasına ilişkin, pandemi dönemi koşullarında alınan bu Kurul kararlarına yönelik bankalardan gelen taleplerin normalleşme adımları çerçevesinde dikkate alınması uygun görülerek, söz konusu Kurul kararlarında yer alan açıklamalara ilave olarak,

01.08.2020 tarihinden itibaren, 9000 sayılı Kurul Kararında mevduat bankaları için %100 ve katılım bankaları için %80 olarak belirlenmiş olan AR değerinin sırasıyla %95 ve %75 olarak düzenlenmesine ve bu kapsamda

*AR'ın her ay sonu itibariyle, o aya ilişkin aylık ortalamasının mevduat bankaları için %95'in, katılım bankaları için %75'in altına düşmemesine,

*Kanunun 148 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca baz alınacak aykırılık oluşturan aşım tutarının, ilgili ay sonu itibariyle AR değeri %95'in altında olan mevduat bankaları ve %75'in altında olan katılım bankaları için, rasyoyu sırasıyla %95 ve %75 düzeyine getirecek paydaki değişim tutarı olarak hesaplanmasına,

*AR'ın pay ve payda kısmında yer verilen tüm YP kalemlerin TL'ye çevirimi için, rasyo hesaplama tarihinde içinde bulunulan ay için,

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca bildirilecek bir önceki takvim ayında gerçekleşen ortalama Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) döviz alış kurunun esas alınmasına,

*AR'ın pay kısmında yer verilen "Menkul Kıymetler" kalemine,Gayrimenkul Yatırım Fonları ile Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarınakullandırılan fonların dahil edilmesine,

*AR'ın payda kısmında "YP Mevduat" kalemi altına dahil edilebilen kaynaklardan, KKTC'de yerleşik kişilerden sağlananlar da dahil olmak üzere yurt dışı yerleşik gerçek ve tüzel kişilerden sağlanan kaynaklara, 9042 sayılı Kurul Kararında belirtilen "YP Mevduat" kalemi toplamının YP Kredileri aşan kısmına uygulanan 1,75 katsayısının uygulanmamasına,

*Bu çerçevede AR formülünün aşağıdaki şekilde revize edilmesine,

Aktif Rasyosu (AR)* =

Krediler + ( Menkul Kıymetler x 0,75 ) + ( TCMB Swap x 0,5 )

TL Mevduat + ( YP Mevduat x 1,75** )

* Her ay sonu itibariyle, o aya ilişkin aylık ortalamasının mevduat bankaları için %95, katılım bankaları için %75 olması gerekmektedir.

** YP Mevduat toplamının YP Kredilere kadar olan kısmı için bu katsayı 1 olarak uygulanır."

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Haber Yorumları (2)
HEKİMOĞLU: Tüm dünya paraları dolar karşısında gücleniyor. Bulgar levası bile değer kazandı. Ben hayret ediyorum. . Türk Lirası neden değer kazanmıyor?
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BAYRAM TATİLİ: Bayram tatili ne zaman başlıyor biri bana söylesin
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500
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