Son dakika: Başkan Yarka, Şırnak'ı kalkındıracak yatırım çalışmalarını yerinde inceledi
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Son dakika: Başkan Yarka, Şırnak'ı kalkındıracak yatırım çalışmalarını yerinde inceledi

Son dakika: Başkan Yarka, Şırnak'ı kalkındıracak yatırım çalışmalarını yerinde inceledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberler: Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, kent merkezinde planlanan ve devam eden çalışmaları teknik ekipler eşliğinde yerinde inceleyerek, yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, kent merkezinde planlanan ve devam eden çalışmaları teknik ekipler eşliğinde yerinde inceleyerek, yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

31 Mart 2019'da yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yüzde 61,72 oy oranıyla AK Parti'den belediye başkanı seçilen Yarka, hız kesmeden Şırnak'ta yapılan yatırımları yerinde inceliyor.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, su ihtiyacını karşılayan Şırnak-Mijin İsale Hattı rehabilitasyon içme suyu boru döşeme çalışmalarını karayolları ve teknik ekipler eşliğinde inceleyerek, yer tespitinde bulundu.

Başkan Yarka, İller Bankası Bölge Müdürü Süleyman Halit Bayrak ve beraberindeki teknik heyet ile birlikte genişletme ve fore kazık çalışmaları devam eden, Şırnak-Siirt bağlantı yolu, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi, Tümen, Uludere yolunu ziyaret ederek, yol genişletme ve güçlendirme imalatlarına devam eden çalışmaları da sahada inceledi. - ŞIRNAK

Son dakika: Başkan Yarka, Şırnak'ı kalkındıracak yatırım çalışmalarını yerinde inceledi
Son dakika: Başkan Yarka, Şırnak'ı kalkındıracak yatırım çalışmalarını yerinde inceledi
Son dakika: Başkan Yarka, Şırnak'ı kalkındıracak yatırım çalışmalarını yerinde inceledi
Son dakika: Başkan Yarka, Şırnak'ı kalkındıracak yatırım çalışmalarını yerinde inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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