Başkan Sayan'a ait tarım arazisinde yangın çıktı
Başkan Sayan'a ait tarım arazisinde yangın çıktı Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve akrabalarının köylerinde bulunan binlerce dönüm arazisi yandı.
Başkan Sayan'a ait tarım arazisinde yangın çıktı
AĞRI - Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve akrabalarının köylerinde bulunan binlerce dönüm arazisi yandı.
Tutak ilçesine bağlı Kargalık köyü civarında Belediye Başkanı Savcı Sayan ve akrabalarına ait binlerce dekar ekili tarım arazilerinde çıkan yangın tarım araçlarının yardımıyla uzun uğraşlar sonunda söndürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan