Son dakika: Başiskele'de çocuklara bayram sürprizi
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Son dakika: Başiskele'de çocuklara bayram sürprizi

Son dakika: Başiskele'de çocuklara bayram sürprizi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Başiskele Belediyesi ekipleri tarafından süslenen üstü açık klasik woswoslar ve belediye araçlarının oluşturduğu kortej, çocuk şarkıları eşliğinde mahalleleri dolaştı.

Başiskele Belediyesi ekipleri tarafından süslenen üstü açık klasik woswoslar ve belediye araçlarının oluşturduğu kortej, çocuk şarkıları eşliğinde mahalleleri dolaştı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri düzenlediği etkinlikle ilçenin çocuklarına bir sürpriz hazırladı. Özenle süslenen üstü açık klasik woswoslar ve belediye araçlarının oluşturduğu kortej, çocuk şarkıları eşliğinde mahalleleri dolaştı. Pamuk Prenses, Karagöz ve Hacivat maskotlarıyla birlikte oyunlar oynayan ve dans eden minikler, bayram şekerlerini de maskotların elinden aldı. - KOCAELİ

Son dakika: Başiskele'de çocuklara bayram sürprizi
Son dakika: Başiskele'de çocuklara bayram sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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