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Son Dakika: Kayserispor'u sahasında 1-0 mağlup eden Başakşehir, şampiyon oldu

Son dakika: Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 mağlup etti ve sezonu şampiyon olarak tamamladı. İlk şampiyonluğunu elde eden Başakşehir, Süper Lig'de lig kupasını kazanan 6. takım oldu.

19.07.2020 22:55 | Son Güncelleme: 19.07.2020 23:39

Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Başakşehir'e şampiyonluğu getiren gol 19. dakikada Mahmut Tekdemir'den gelirken, turuncu beyazlılarda 37. dakikada Edin Visca, penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu sonucun ardından puanını 69 yapan Medipol Başakşehir, 2019-20 sezonunu zirvede bitirdi. Tarihindeki ilk şampiyonluğunu elde eden Başakşehir, Süper Lig'de lig kupasını kazanan 6. takım oldu. Düşme tehlikesi yaşayan Kayserispor ise 32 puanla 17. sırada haftayı tamamladı.

Öte yandan karşılaşma, elektrik kesintisi nedeniyle 2 kez durdu.

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Son Dakika: Kayserispor'u sahasında 1-0 mağlup eden Başakşehir, şampiyon oldu
Haber Yorumları (2)
SPECTER: HAK EDEN ŞAMPIYON OLDU. . HAKEMI SATIN ALAN TRABZON DEGIL. . . TEBRIKLER BAŞAKŞEHIR. . . . !!!
Cevap Yaz 3 12 Yayından Kaldır
SEVİNEN YOK MU: Hayırlı olsun. Koskoca İstanbul da kutlama yok.
Cevap Yaz 1 7 Yayından Kaldır
500
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