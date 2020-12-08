Son Dakika! Irkçılık skandalı sonrası Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ isyan etti: Dünya futbolu için çok kötü bir an
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Son Dakika! Irkçılık skandalı sonrası Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ isyan etti: Dünya futbolu için çok kötü bir an

08.12.2020 23:44 | Son Güncelleme: 09.12.2020 00:20

Son dakika! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Paris-Saint Germain-Medipol Başakşehir maçına ırkçılık damga vurdu. Maçın 4. hakeminin Pierre Webo'ya söylediği ırkçı söylemler nedeniyle iki takım da soyunma odasına gitti. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Dünya futbolu için çok kötü bir an" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde H Grubu'nda Paris Saint-Germain ile İstanbul Başakşehir'in karşı karşıya geldiği karşılaşmanın 14'üncü dakikasında maçın hakemi Hategan'ın verdiği birkaç kararın ardından yedek kulübesi kızışırken, yardımcı antrenör Webo'ya kırmızı kart çıktı.

Bu sırada İstanbul Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo, 4'üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu tarafından ırkçı söylemlere maruz kaldı. Uzun süren tartışmanın ardından UEFA delegesi sahaya inerken, iki takım da sahadan ayrıldı ve soyunma odasına gitti.

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, ırkçılık skandalının ardından TRT canlı yayınına bağlanarak açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ, "Dünya futbolu için çok kötü bir an. 4'üncü hakem orta hakemi ikaz ediyor. Diyor ki, 'Kırmızı kart göstermeliyiz.' Kartı gösterirken de 'Negro Webo' ifadesini kullanıyor. 'Şu Negro'yu oyundan atın' dedi. Dolayısıyla bu kabul edilebilir bir durum değil. 4'üncü hakem maçta kalırsa, biz maça çıkmama kararı aldık. Eğer 4'üncü hakem çekilirse maça devam etme kararımız var." dedi.

Son Dakika! Irkçılık skandalı sonrası Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ isyan etti: Dünya futbolu için çok kötü bir an

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Haber Yorumları (2)
ERKAN: Başkanım dolar 5tl olmadan sahaya çıkmam diyin belki tutar.
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FERD: No to racism Lütfen Irkçılığa karşı Dur.
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