Son Dakika | Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Giresun'da SGK prim ödeme süresi 31 Aralık'a, SGK'ya verilecek prim...
Son dakika gündem haberi... Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Giresun'da SGK prim ödeme süresi 31 Aralık'a, SGK'ya verilecek prim belgelerinin süresi 15 Aralık'a ertelendi.
26.08.2020 09:45 | Son Güncelleme: 26.08.2020 09:48
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Giresun'da SGK prim ödeme süresi 31 Aralık'a, SGK'ya verilecek prim belgelerinin süresi 15 Aralık'a ertelendi."
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Kaynak: AA