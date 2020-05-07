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Son Dakika: Ücretsiz izne çıkarılanlar için nakdi ücret desteği yarın başlıyor

Son Dakika: Ücretsiz izne çıkarılanlar için nakdi ücret desteği yarın başlıyor
07.05.2020 17:17 | Son Güncelleme: 07.05.2020 17:47

Son dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan destekler hakkında açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zümrüt Zehra Selçuk, ücretsiz izne çıkarılanlara nakdi ücret desteğinin yarın başlayacağını söyledi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zümrüt Zehra Selçuk, CNN Türk canlı yayınında Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı. Selçuk, 5 Mayıs'ta kısa çalışma ödeneği kapsamında 2,5 milyon kişiye ödeme yapıldığını belirterek, "Ücretsiz izin nakdi destek ödemelerine yarın başlıyoruz" dedi.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları:

Sosyal yardımları 3 faz halinde planladık. 1. fazda 2,1 milyon, 2. fazda 2,3 milyon haneye ulaşarak 1.000 TL yardımda bulunduk. Ulaşamadığımız haneler kalmasın diye e-Devlet üzerinden başvuru başlattık. Form sonunda değerlendirme yapıyoruz. 6 milyon üzerinde başvuru aldık. Belli kategorilerin değerlendirmeye alınmayacağını belirttik. Faz 1 ve faz 2'ye başvuranlar, kamu işçisi olanlar, memur olanlar, işsizlik ödeneği alanlar ve memur olanlar diye belirtmiştik. 6 milyon başvurunun yüzde 60'ı değerlendirme dışı kaldı bu şekilde. Vakıflarımız başvuruları değerlendiriyor. SGK açısından, kriterler açısından baktığımızda hanelerimiz değerlendiriyor. Ödemelere başladık. 627 bin haneye faz 3'te yardım yaptık.

"TARİHİN EN HIZLI VERİLEN KISA ÇALIŞMASI OLDU"

Kısa çalışma ödeneğinde 120 günü 60 güne indirmiştik. Kısa çalışmada tüm çalışanlarımız maaşını alıyor. Nisan maaşlarını 5 Mayıs'ta almaları gerekiyordu. 2,5 milyon çalışanımıza ödemesini yaptık. Tarihin en hızlı verilen kısa çalışması oldu. Bir yandan ödemeleri yaparken, bir yandan başvuru alıyoruz.

"YANLIŞ BEYAN OLURSA İŞ VERENLERİMİZDEN ALACAĞIZ"

Pandemi süreci olmasaydı. Firma başvuruyor. Kapsamlı belge istiyorduk. Rehberlik teftişe gidiyordu. Sistemlerine bakarak hak ediyor mu diye bakılıyordu. Ancak uygunluk testi yapsak eylül, ekimi bulurdu. Uygunluk tespitini daha sonra yapacağız. Yüzde 25 başvurular değerlendirme dışında kalmış oluyor. Uygun bulunmazsa, Yanlış beyan olursa, çalışanımızdan değil iş verenimizden alacağız.

"ÜCRETSİZ İZİN BAŞVURUSU 700 BİNİ AŞTI"

Kuaför ve berberlerimizin çalışanlarına kısa çalışma ödeneği verdik, burada iki esas var ya faaliyetin tamamen durması ya da 3'te 1 oranında azaltılması. Ücretsiz izinde de şu ana kadar 700 bini aştı başvurularımız nakdi destek ücretlerimizi de yarın itibari ile başlıyoruz. Yine peyderpey ödenecek.

"HUZUREVLERİMİZDE SIKI TEDBİRLER ALDIK"

426 huzurevimiz var. Burada 27 bin 500 yaşlımız var. Yüzde 50'si 80 yaşın üzerinde. Salgından en çok etkilenecek vatandaşlarımız huzurevlerimizdeydi. 100 yaşını aşkın yaşayan büyüklerimiz var. Yaşlılarımızın her daim yanında olduk. Hiç vaka çıkmadan önce 7 Ocak'tan itibaren tedbirlerimizi almıştık. Şubat itibariyle kısıtlamalar getirdik girişlerde. Yaşlı kabullerinde limitler getirdik. Günde 4 kez sağlık taraması yapıyoruz. Karantina kuralları getirdik. 81 kuruluşumuzda sosyal izolasyon kuruluşları kurduk. Kronik hasta sayımız fazla olduğundan bulaş hızı da daha fazla oluyor yaşlılarımızda. Diğer ülkelere baktığımızda yaşanan vefatların yarısından fazlasının huzurevlerinde çok acı şekilde vefat ettiğini görüyoruz. Teknoloji imkanlarıyla görüşmeyi öneriyoruz. Kuruluşlarımıza çiçek bile kabul etmiyoruz. Bayram için de biraz daha sabır dileyim. Dualarını büyüklerimizin daha uzun süre almak istiyoruz."

Son Dakika: Ücretsiz izne çıkarılanlar için nakdi ücret desteği yarın başlıyor

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