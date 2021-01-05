Son dakika! Bakan Pekcan: 2020'de ihracatta tarihi bir rekor kırdık

Son dakika! 2020'yi ihracatta tarihi bir rekorla kapattığımızı belirten Ticaret Bakanı Ruhsat Pekcan, "2020 yılını 169,5 milyar dolarlık ihracatla kapamış olduk. Bu, ihracatçımızın ve Türkiye'nin başarısıdır." dedi.

2020 Yılı Dış Ticaret Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020 yılına ait ihracat rakamlarını paylaştı. Pekcan geçtiğimiz yıl, ihracatta tarihi bir rekor kırıldığını belirtti.

Bakan Pekcan'ın açıklamalarından satır başları:

"Aralıkta ihracat 2019'un aynı ayına göre yüzde 16 artışla 17 milyar 844 milyon dolar oldu. Bu tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı. 2020 yılını 169,5 milyar dolarlık ihracatla kapamış olduk. Bu, ihracatçımızın ve Türkiye'nin başarısıdır.

İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI YÜZDE 77,3

2020 yılı son çeyrek itibarıyla 51,2 milyar dolarlık ihracatla en yüksek çeyrek dönem ihracat rekoru da kırılmıştır. 2020'de ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 77,3, altın hariç tutulduğunda da yüzde 85,8 olarak gerçekleşmiştir.

EN FAZLA İHRACAT ABD, İSRAİL VE GÜNEY KORE'YE

2020 yılında ülkelere göre ihracatta, rekor kırdığımız 44 ülke bulunmaktadır. İlk 3'ü ABD, İsrail ve Güney Kore olmuştur. Sektörlere göre ihracatta, 29 fasılda rekor kırdık.

1 MİLYON 200 BİNDEN FAZLA ESNAF DESTEK BAŞVURUSU YAPTI

2020 yılında ilk defa ihracat gerçekleştiren firma sayısı 18 bin 123 olarak gerçekleşmiştir. Esnaf ve gerçek kişi tacirlere yönelik desteğe yapılan başvurular bu sabah itibarıyla 1 milyon 200 bini aştı.