Son dakika haberleri! Bakan Koca'dan tedbirlere uyan vatandaşlara teşekkür
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri! Bakan Koca'dan tedbirlere uyan vatandaşlara teşekkür

03.01.2021 17:29 | Son Güncelleme: 03.01.2021 18:01

Son dakika gündem haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, kısıtlama ve tedbirlere uyan vatandaşlara teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, kısıtlama ve tedbirlere uyan vatandaşlara teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Zamanın akışını durduramayız. Hastalığın yayılımını ise yavaşlatabilir, durdurabiliriz. Kısıtlama ve tedbirlere sabırla uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Bakan Koca, ayrıca paylaşımına 81 ilden boş sokakların yer aldığı bir de video ekledi.

(Utku Şimşek/İHA)

Son dakika haberleri! Bakan Koca'dan tedbirlere uyan vatandaşlara teşekkür
Son dakika haberleri! Bakan Koca'dan tedbirlere uyan vatandaşlara teşekkür
Son dakika haberleri! Bakan Koca'dan tedbirlere uyan vatandaşlara teşekkür
Son dakika haberleri! Bakan Koca'dan tedbirlere uyan vatandaşlara teşekkür

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Fikri Sağlar Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Demet Akalın Seren Serengil
Spor Erol Bulut Okan Buruk Ryan Babel Metin Oktay Mesut Bakkal
Tüm Haberler Ocak Futbolcu Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Bakan Koca'dan tedbirlere uyan vatandaşlara teşekkür - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.1.2021 18:03:34. #1.14#
title