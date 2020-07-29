Son dakika! Bakan Karaismailoğlu: "(Ankara-Sivas YHT Hattı) Biz tünelin ucundaki ışığı gördük"
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Son dakika! Bakan Karaismailoğlu: "(Ankara-Sivas YHT Hattı) Biz tünelin ucundaki ışığı gördük"

Gelen son dakika haberlerine göre Bakan Karaismailoğlu: "(Ankara-Sivas YHT Hattı) Biz tünelin ucundaki ışığı gördük" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "(Ankara-Sivas YHT Hattı) Bu yıl bitmeden Ankara ve Sivas'taki tüm vatandaşlarımızı hızlı tren konforu ile tanıştırmış olacağız" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı...

29.07.2020 20:43 | Son Güncelleme: 29.07.2020 20:48

Bakan Karaismailoğlu: "(Ankara-Sivas YHT Hattı) Biz tünelin ucundaki ışığı gördük"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:

"(Ankara-Sivas YHT Hattı) Bu yıl bitmeden Ankara ve Sivas'taki tüm vatandaşlarımızı hızlı tren konforu ile tanıştırmış olacağız"

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "(Ankara-Sivas YHT Hattı) Biz tünelin ucundaki ışığı gördük" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara - Kırıkkale Yolu Şantiyesi'nde incelemelerde bulundu. İncelemelerde Bakan Karaismailoğlu'na, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ve şantiye yetkilileri eşlik etti. Şantiye de incelemelerde bulunduktan sonra yetkililerden bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çalışmaların 22 tane proje ile yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, projelerin bir an önce bitmesi için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

"(Ankara-Sivas YHT Hattı) Biz tünelin ucundaki ışığı gördük"

Yeni talepler doğrultusunda yeni projeler için çalışmalar sürdürdüklerini aktaran Bakan Karaismailoğlu, gün içerisinde gerçekleştirdikleri ziyaretlere değinerek şunları kaydetti:

"Bugün sabah erken saatlerde Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattı şantiyelerinde incelemelerde bulunduk. Yerköy'deydik, burada da çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu yıl bitmeden Ankara ve Sivas'taki tüm Kırıkkaleli, Yozgatlı ve Sivaslı kardeşlerimizi hızlı tren konforu ile tanıştırmış olacağız. Bu yönde çalışmaları yerinde inceledik. Şantiye işçisinden mühendisine kadar hepsiyle birlikte olduk. Büyük ve öz verili bir çalışma var bu iş bitecek inşallah. Yani az kaldı. Biz tünelin ucundaki ışığı gördük. Hedefimize hızla devam ediyoruz."

Ankara-Sivas YHT hattının bitmesiyle, Sivas'tan binen bir yolcunun İstanbul Halkalı'ya kadar hızlı trenle gidebileceğini hatta 2023 yılı gelmeden Edirne'ye kadar hızlı trenle gidebileceğini vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Hızlı tren ile ülkemiz bir kaç yıl önce tanışmıştı. Bunun konforunu da vatandaşımız biliyor ve vazgeçmiyor artık. Ankara - Eskişehir, Ankara-Konya nasıl devam ediyorsa yine Konya - Karamana kadar bu iş uzayacak. Adana-Gaziantep ve Bursa-İzmir YHT çalışmalarımız da devam ediyor" şeklinde konuştu.

Önümüzdeki yılların demiryolları için çok önemli olacağını, 2023 yılında 3 bin 500 kilometre ve önümüzdeki 5 yıl içerisinde de 5 bin 500 kilometre hızlı tren yolu kurmak için çalıştıklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Demiryolu, ayrıca lojistik anlamda da çok önemli. Yine bizim liman ve organize sanayileri, yük olarak da yük taşımacılığı, yük lojistiği için ana hatlara bağlayan iltisak hatlarımızda da çalışmalar devam ediyor. Karada, denizde ve havada çok önemli gelişmeler var. İnşallah vatandaşlarımız ile çok önemli projeleri buluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla yola çıkacak sürücülere dikkatli olmaları ve kurallara riayet etmeleri konusunda önerilerde bulundu.

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Son dakika! Bakan Karaismailoğlu: '(Ankara-Sivas YHT Hattı) Biz tünelin ucundaki ışığı gördük'

Kaynak: İHA

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