Son dakika! Bakan Elvan: Türkiye dalgalı kur rejimi uygulamaktadır (2)

'CARİ AÇIKLA İLGİLİ YAPISAL PROPLEMİMİZ VAR'

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu'nda sunumu sonrasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Elvan, Merkez Bankası'nın temel görevinin fiyat istikrarını sağlamak olduğunu belirterek, "Cari açıkla ilgili yapısal bir problemimiz var. Yapısal cari açığın azaltılması noktasında hükümetin görevidir. Para politikasında kullanılacak araçlar bellidir. Yapısal cari açığı azaltmak kısa vadede mümkün değil. Orta ve uzun vadede yapısal cari açık sorununu çözmek, bu araçları Merkez Bankası uygular. İthalatımızın, yüzde 70'i ara mal, yüzde 20'si yatırım malı, yüzde 10'u tüketim malı. Türkiye yüzde 90 ara mal, yatırım malı ithal eden bir ülkedir. Ara mal ve yatırım malı ithalatını aşağı çekebilecek, dışarıdan ileri teknoloji getirebilecek bir alt yapının oluşturulmasıdır. Savunma sanayinde ihtiyacımızın yüzde 20'sini yurt içinden karşılarken, şu anda yüzde 80'e ulaşmışsak, yapısal cari açığın azaltılmasında savunma sanayinin önemli katkısı olmuştur" diye konuştu.

Bakan Elvan enflasyona ilişkin, "Hissedilen ile gerçekleşen enflasyon arasında fark olabilir. Sepetteki gıda ağırlığı Avrupa ülkelerinde yüzde 10-15 iken Türkiye'de yüzde 24-25 civarında. Avrupa Birliği'nde enflasyon 4-5 varken, başka sebepler de var. Orada sepetteki gıda oranı düştük" ifadesini kullandı.

Nursima ÖZONUR/ANKARA,

Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Ekonomi Haberleri

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