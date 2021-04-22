Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Thodex'in kurucusuyla birlikte çekildiği fotoğrafa ilişkin açıklama: Kendisini tanımıyorum
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Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Thodex'in kurucusuyla birlikte çekildiği fotoğrafa ilişkin açıklama: Kendisini tanımıyorum

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2 milyar dolar vurgun yapan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer ile birlikte çekildiği fotoğrafa ilişkin açıklama yaptı. Çavuşoğlu, "Faruk Fatih Özer'i tanımıyorum." dedi.

400 bin kullanıcısı olan yerli kripto para borsası Thodex'in sahibinin 2 milyar dolar vurgun yapıp yurt dışına kaçması gündeme bomba gibi düştü. Yüz binlerce yatırımcı mağdur olurken, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlattı. Özer'in 20 Nisan Salı günü saat 19.50'de İstanbul Havalimanı'ndan Arnavutluk Tiran'a gittiği tespit edildi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: TANIMIYORUM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Faruk Fatih Özer ile çekildiği bir fotoğraf sosyal medyaya düştü. Konu hakkında açıklama yapan Çavuşoğlu, Özer'i tanımadığını söyledi.

Çavuşoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'i tanımıyorum. Şahsın sosyal medyada dolaşan fotoğrafı; 26 Aralık 2019'da Kocaeli Mv. Saffet Sancaklı'nın oğlu Mert Sancaklı'ya verdiğimiz randevuya eşlik ettiği ziyarette çekilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım."

Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Thodex'in kurucusuyla birlikte çekildiği fotoğrafa ilişkin açıklama: Kendisini tanımıyorum

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Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Thodex'in kurucusuyla birlikte çekildiği fotoğrafa ilişkin açıklama: Kendisini tanımıyorum
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mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
Haber Yorumları (2)
TURGUT AYDIN: O kadar güvenlikden geçipde yan yana poz veriyorsa
Cevap Yaz 4 21 Yayından Kaldır
QWE QWE: Yahu bakanla vekille fotoğraf çektirmeyen kaldı mı. Çağımız birileriyle foto çektirip paylaşma hava atma çağı. Yani şimdi Kenan Doğulu ile fotoğraf cekilmiste olabilir bir konser sonrası veya öncesi. Ne yani şimdi. Hayır Mevlüt Bey de mi ortak demek istiyorsunuz
Cevap Yaz 25 29 Yayından Kaldır
500
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