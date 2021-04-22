Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Thodex'in kurucusuyla birlikte çekildiği fotoğrafa ilişkin açıklama: Kendisini tanımıyorum

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2 milyar dolar vurgun yapan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer ile birlikte çekildiği fotoğrafa ilişkin açıklama yaptı. Çavuşoğlu, "Faruk Fatih Özer'i tanımıyorum." dedi.