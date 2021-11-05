Son Dakika! Bakan Bilgin: İşçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme yapacağız - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika! Bakan Bilgin: İşçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme yapacağız

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Ekonomi

Son dakika! Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bakan Bilgin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu. Bilgin, "İşçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme yapacağız. Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyenin belirlenmesi düşüncesiyle hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki sunumu öncesinde asgari ücret açıklamasında bulundu. TBMM'den Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlık sunumu başlamadan önce CHP ve HDP milletvekilleri asgari ücrete zam taleplerini pankartlar ve sloganlarla dile getirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de konuşmasına başlarken, bu taleplere işaret ederek, "Bu hassasiyetler ciddi bir sorumlulukla karşı karşıya bulunduğumuzu gösteriyor. Asgari ücret ile ilgili hepimizin yaptığı hesaplar var. Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyenin belirlenmesi düşüncesiyle hareket ediyoruz.

Son Dakika! Bakan Bilgin: İşçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme yapacağızÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin.

Asgari ücret ile ilgili yaklaşık 2 bin 500 muhtelif sektörlerde çalışan işçi, işveren , yöneticiler, esnaf başka mesleklerden insanları kapsayan araştırma ile topumun beklentilerini belirleyen bir araştırma yapıyoruz. Bu bizim için bir kamuoyu beklentisini de gösterme şeklinde bir çalışma olacak. Hesaplarımızı yaparak işçilerimizi koruyacak Asgari Ücret meselesini gündemden çıkaracak bazı rahatlamalar sağlayacağını şimdiden söyleyebilirim." dedi.

Bilgin ayrıca "3600 ek göstergesinin bakanlık bünyesinde çalışmaları başladı. Kapsamını ve maliyetini şu anda çalışıyoruz. Yakında sendikalarla birlikte ortak bir çalışma yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.

Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan asgari ücretle ilgili ilk ipucu: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz

Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan asgari ücretle ilgili ilk ipucu: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz

 Son dakika haber! Elvan: 'Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu hususlardan biri vatandaşımızın enflasyona ezdirilmemesi. Asgari ücret başta olmak üzere bu konuda...

Son dakika haber! Elvan: "Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu hususlardan biri vatandaşımızın enflasyona ezdirilmemesi. Asgari ücret başta olmak üzere bu konuda...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
Yorumlar (4)
Tutankamon Hoca:kendinize yaparsınız o zammı sat sat ülkeyi araplara tarım arazilerini ac imara 40 50 sene borclanalım sizimn 5 li mütahitlere yazw yetmez evet
Cevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
hasan :sadece asgari ücret le olmamalı yapıyorsanız tüm emekliler ede yapın yüzde 50 enflasyona bizleri ezdirdiniz her şeyin fiyatı arttı , kontrolsüz Fiat artışları var neden önlem alamıyorsunuz neden
Cevap Yaz 0 5 Yayından Kaldır
sivri :yüzde 50 nin aşağısı zam sizleri tarihin derinliklerine gömmekten başka bir işe yaramayacak gerçekten insanları düşünüyorsanız azıcık yaşam şartları iyileşsin diyorsanız 50 nin altındaki zam sizleri tarihe gömecek haberiniz olsun bu insanlar artık sabırlarının sonlarında
Cevap Yaz 0 9 Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
title