Son dakika haberleri! SPOR Aytemiz Alanyaspor'da ikinci transfer stopere
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Son dakika haberleri! SPOR Aytemiz Alanyaspor'da ikinci transfer stopere

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika habere göre Aytemiz Alanyaspor'da ikinci transfer stopereBurcu MUTLU-Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - AYTEMİZ Alanyaspor transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Aytemiz Alanyaspor'da ikinci transfer stopere

Burcu MUTLU-Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - AYTEMİZ Alanyaspor transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İlk olarak kanat bölgesine Portekizli eski futbolcusu Daniel Joao Santos Candeias'ı takviye eden turuncu yeşilliler, ikinci transferini stoper mevkiine Sırp oyuncu Nemanja Milunovic ile yaptı.

Aytemiz Alanyaspor kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Stoper mevkiinde Steven Caulker'dan boşalan yere Sırp futbolcu Nemanja Milunovic'i getiren Alanyaspor, 32 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık anlaşma sağladı. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan imza töreniyle takıma katılan tecrübeli stoper geçen sezon Sırbistan'ın Kızılyıldız takımında 22 lig maçı, 7 Avrupa Ligi, 4 Sırbistan Kupası ve 3 Şampiyonlar Ligi eleme maçında forma giydi. Milunovic, geçen sezon Kızılyıldız'da 4 gol attı, 1 asist yaptı.

'TAKIMIMIZA KATKI SAĞLAYACAĞINA İNANIYORUZ'

Tesislerde yapılan imza törenine konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Stoper mevkiine transfer yapmamız gerekiyordu. Biz de kadromuza Milunovic'i seçtik. Kendisine bizi tercih ettiği için teşekkür ediyoruz. Kariyeri olan başarılı bir futbolcu. Hepimiz biliyoruz. İnşallah kariyerinin kalan kısmını burada en iyi şekilde devam edeceğini düşünüyoruz. Takımımıza çok fazla katkı sağlayacağına inandığımız bir futbolcu. Hem Alanyaspor'umuza hem Milunovic'e hayırlı olsun. Aramıza hoş geldi. İnşallah Alanyaspor çatısı altında hep beraber iyi şeyler yapacağımıza inanıyoruz. Milunovic'e de kazasız belasız bir sezon geçirmesini temenni ediyorum" dedi.

'ALANYASPOR İLE AVRUPA KUPALARINA GİTMEK İSTİYORUM'

Alanyaspor'u daha önce de takip ettiğini ve çok beğendiğini dile getiren Milunovic, "İlk olarak Alanyaspor ailesine teşekkür ediyorum. Alanyaspor taraftarına merhaba diyorum. Başkanıma, transferime onay veren hocama ve bu transferin gerçekleşmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Alanya takip ettiğim bir kulüptü. Her zaman çok iyi yönetilen bir kulüptü. Geçen sezon Avrupa'ya gitmeye çok yaklaştı. Umarım benim gelmemden sonra taraftarlara vereceğim mesaj, önümüzdeki sene Avrupa kupalarına gidebilecek mücadeleyi göstermek ve bu mücadelenin içinde olmak. Mücadeleyi seven bir yapım var zaten. O yüzden inşallah Alanyaspor'u hak ettiği yerde Avrupa arenasında görürüz" diye konuştu.

'BİR ARKADAŞIMLA GÖRÜŞTÜM, MÜTHİŞ ŞEYLER SÖYLEDİ'

Alanyaspor'a gelmeden önce bilgi alıp almadığıyla ilgili sorulan soruya ise Milunovic şöyle cevap verdi:

"Darko Laziç ile değil ama burada oynayan başka bir arkadaşımla görüştüm daha önce, kulüp hakkında müthiş şeyler söyledi. Transferde Alanyaspor'u tercih etmemde arkadaşımın söyledikleri etkili oldu tabii ki."

Son dakika haberleri! SPOR Aytemiz Alanyaspor'da ikinci transfer stopere
Son dakika haberleri! SPOR Aytemiz Alanyaspor'da ikinci transfer stopere
Son dakika haberleri! SPOR Aytemiz Alanyaspor'da ikinci transfer stopere
Son dakika haberleri! SPOR Aytemiz Alanyaspor'da ikinci transfer stopere
Son dakika haberleri! SPOR Aytemiz Alanyaspor'da ikinci transfer stopere
Son dakika haberleri! SPOR Aytemiz Alanyaspor'da ikinci transfer stopere
Son dakika haberleri! SPOR Aytemiz Alanyaspor'da ikinci transfer stopere
Son dakika haberleri! SPOR Aytemiz Alanyaspor'da ikinci transfer stopere
Son dakika haberleri! SPOR Aytemiz Alanyaspor'da ikinci transfer stopere

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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