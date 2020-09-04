Son Dakika: Ayrılık kararından vazgeçen Lionel Messi, Barcelona'da kalmaya karar verdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Ayrılık kararından vazgeçen Lionel Messi, Barcelona'da kalmaya karar verdi

Son dakika: Barcelona'dan ayrılmayı talep eden Lionel Messi, kararını değiştirdi. Sessizliğini bozan Arjantinli yıldız, yaptığı açıklamada "Mutlu değildim ve ayrılmak istedim. Buna rağmen hiçbir şekilde ayrılmama izin verilmedi ve yasal bir anlaşmazlığa düşmemek için kulüpte kalmaya karar verdim" ifadelerini kullandı.

04.09.2020 19:08 | Son Güncelleme: 04.09.2020 19:36

Barcelona'dan ayrılığını talep eden Lionel Messi, günlerdir süren sessizliğini bozdu. Arjantinli futbolcu, kararını kamuoyuna duyurdu. Messi, yaptığı açıklamada kararından vazgeçtiğini ve takımda kalacağını söyledi.

33 yaşındaki futbolcu, "Mutlu değildim ve ayrılmak istedim. Buna rağmen hiçbir şekilde ayrılmama izin verilmedi ve yasal bir anlaşmazlığa düşmemek için kulüpte kalmaya karar verdim" dedi.

"BAŞKAN FELAKET"

Barcelona Başkanı Josep Bartomeu'yu da eleştiri getiren Messi, "Bartomeu liderliğindeki kulübün yönetimi tam bir felaket" ifadelerine yer verdi.

MANCHESTER CITY DEV BİR TEKLİF SUNMUŞTU

Arjantinli yıldızın ayrılma kararı sonrası İngiliz devi Manchester City devreye girmiş ve iddialara göre Messi için dev bir teklif sunarak 100 milyon euro maaş ile 250 milyon euro imza parasını gözden çıkarmıştı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: Ayrılık kararından vazgeçen Lionel Messi, Barcelona'da kalmaya karar verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Devlet Bahçeli Sultan Alparslan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mfö Müjde Ar Yıldız Tilbe Okan Bayülgen
Spor Jose Sosa Metin Oktay Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Eylül Ankara Yunanistan Türk Lirası
Şu an buradasınız: Son Dakika: Ayrılık kararından vazgeçen Lionel Messi, Barcelona'da kalmaya karar verdi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.9.2020 19:36:10. #1.14#
title