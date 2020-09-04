Son Dakika: Ayrılık kararından vazgeçen Lionel Messi, Barcelona'da kalmaya karar verdi Son dakika: Barcelona'dan ayrılmayı talep eden Lionel Messi, kararını değiştirdi. Sessizliğini bozan Arjantinli yıldız, yaptığı açıklamada "Mutlu değildim ve ayrılmak istedim. Buna rağmen hiçbir şekilde ayrılmama izin verilmedi ve yasal bir anlaşmazlığa düşmemek için kulüpte kalmaya karar verdim" ifadelerini kullandı.

Barcelona'dan ayrılığını talep eden Lionel Messi, günlerdir süren sessizliğini bozdu. Arjantinli futbolcu, kararını kamuoyuna duyurdu. Messi, yaptığı açıklamada kararından vazgeçtiğini ve takımda kalacağını söyledi.

33 yaşındaki futbolcu, "Mutlu değildim ve ayrılmak istedim. Buna rağmen hiçbir şekilde ayrılmama izin verilmedi ve yasal bir anlaşmazlığa düşmemek için kulüpte kalmaya karar verdim" dedi.

"BAŞKAN FELAKET"

Barcelona Başkanı Josep Bartomeu'yu da eleştiri getiren Messi, "Bartomeu liderliğindeki kulübün yönetimi tam bir felaket" ifadelerine yer verdi.

MANCHESTER CITY DEV BİR TEKLİF SUNMUŞTU

Arjantinli yıldızın ayrılma kararı sonrası İngiliz devi Manchester City devreye girmiş ve iddialara göre Messi için dev bir teklif sunarak 100 milyon euro maaş ile 250 milyon euro imza parasını gözden çıkarmıştı.