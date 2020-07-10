Son dakika... Ayçiçeği tarlalarından kartpostallık görüntüler Son dakika haberlerine göre Ayçiçeği tarlalarından kartpostallık görüntüler Türkiye'nin sıvı yağ ve kuruyemiş üretiminde önemli bir yere sahip olan ayçiçeği, çiçek açmasıyla tarlalar sarıya boyandı.

Ayçiçeği tarlalarından kartpostallık görüntüler

SAMSUN - Türkiye'nin sıvı yağ ve kuruyemiş üretiminde önemli bir yere sahip olan ayçiçeği, çiçek açmasıyla tarlalar sarıya boyandı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bu yıl 87 bin dönüm alanda ayçiçeği ekildi. İlkbaharda ekilen bitki, temmuz ayında yüzünü gösterdi. Sarıya boyanan tarlalar adeta görsel şölen sunuyor. Yoldan geçenler hem doyumsuz manzarayı seyrediyor hem de bol bol fotoğraf çektiriyor.

Vezirköprü Ziraat Odasından alınan bilgilere göre 2019 yılında devlet yatırımları ile birlikte ayçiçeğinden 68 milyon TL'lik bir gelir elde edildi. Fakat çiftçinin pancar ekimine yönelmesinden dolayı 93 bin dönüm olan ayçiçeği tarlası, bu sene 87 bin dönüme düştü. Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Aslan Kaya, Vezirköprü'de 2019 yılında 93 bin dönümlük bir alanda yapılan ayçiçeği ekiminin bu sene 87 bin dönüme düştüğünü, bunun sebebinin ise çiftçinin pancara yönelmesi olduğunu söyledi. Kaya, "23 bin tonun rekoltesi iyiydi fakat fiyatlar beklentimizin altında oldu. Karadenizbirlik'in fiyatlarının erken açıklaması üretimiz için çok faydalı oldu. Bu sene 87 bin dönümlük bir alanda üretim gerçekleşti. Üretimde bir miktar düşüş var. Bu düşüsün sebebi ilçemizdeki çiftçinin pancara yönelmesidir. Ayçiçeği hem ilçemizin hem de ülkemizin ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Vezirköprü ayçiçeği ekiminde ilk sıralarda yer alan bir ilçedir. Geçen sene elde edilen 23 bin ton ürün ile Vezirköprü ilçesine 60 milyon TL'lik bir katkı olmuştur. Devletimiz ise 8 milyon TL'lik bir destekleme verdi. Devletimiz ton başına 400 TL bir destekleme veriyor. Biz bu desteklemeyi bu sene 600 TL olarak bekliyoruz. Geçen sene toplamda ilçemize 68 milyonluk gelir oldu" dedi.

Birçok farklı tarım ürününün yetiştirildiği Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ziyaretçiler ayçiçeği tarlalarını doğal fotoğraf stüdyosu olarak kullanıyor. Farklı tonları ve şeklinin güzelliğiyle ilgiyi üzerine toplayan ayçiçekleri, görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Kaynak: İHA