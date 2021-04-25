Son dakika! Ayağına maske ipi dolaşan martının imdadına polis ekipleri koştu

Edinilen son dakika haberine göre Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ayağına maske ipi dolaştığı için yaralanarak uygulama noktasına düşen martının yardımına polis ekipleri koştu.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ayağına maske ipi dolaştığı için yaralanarak uygulama noktasına düşen martının yardımına polis ekipleri koştu.

Alınan bilgiye göre, Serdivan ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda uygulama noktasına yaralı halde düşen ve sokak hayvanlarının zarar vermeye çalıştığı martının yardımına polis ekipleri koştu. Ayağına maske ipleri dolaştığı için yaralanan martı, ekipleri tarafından Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'ne götürüldü. Martıya büyük ölçüde zarar veren ve derisine kadar işleyen maske ipleri, sağlık görevlileri tarafından büyük bir titizlikle çıkarıldı. Hastanede tedavisi tamamlanan yaralı martı sağlığına kavuşana kadar polis ekiplerinin gözetimi altında kalacak. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı