Son Dakika: Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor

Son dakika haberleri... Ukrayna, Moldova, Belarus, Gürcistan, Tacikistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artıyor.

Ukrayna, Moldova, Belarus, Gürcistan, Tacikistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artıyor.

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Poroşenko, evde tedavi göreceğini belirtti.

Ukrayna'da son 24 saatte 3 bin 627 kişide virüsün görülmesiyle vaka sayısı 204 bin 932'ye çıktı.

Ölü sayısı 69 artışla 4 bin 65 olurken, iyileşen sayısı ise 1797 artarak 90 bin 250'ye ulaştı.

Moldova

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 835 kişinin virüse yakalanmasıyla Kovid-19 vaka sayısı 52 bin 29'a yükseldi.

Virüsten ölenlerin sayısı 9 artarak 1310'a, iyileşen sayısı da 362 artışla 38 bin 579'a ulaştı.

Ülkede, 12 bin 140 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Öte yandan, Moldova Acil Durumlar Komisyonu, ülkedeki bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik karar aldı.

Karara göre, bölgelerde Kovid-19'a karşı farklı tedbirler uygulanacak. Kırmızı olarak belirlenen bölgelerde ise 1 Ekim itibarıyla sağlık alanında olağanüstü hal ilan edilecek ve tedbirler sıkılaştırılacak.

Başkent Kişinev'in yanı sıra Gagauz Özerk Yeri'ndeki Komrat ve Valkaneş kentleri kırmızı bölge listesine dahil edildi.

Belarus

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 314 artarak 78 bin 260'a, yaşamını yitirenlerin sayısı 6 artışla 828'e çıktı.

153 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısı 74 bin 320 oldu.

Ülkede, 3 bin 112 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Gürcistan

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bugün 2 hastanın daha Kovid-19'dan dolayı hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 35'e ulaştığı belirtildi.

Ülkede bugün 314 vaka ile Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılırken toplam vaka sayısı 5 bin 907'ye yükseldi.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içerisinde ülkede Kovid-19 vaka sayısının 184 artarak 56 bin 252'ye, virüsten ölenlerin sayısının ise 2 artarak 462'ye çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 393 artarak 52 bin 859 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 94'ünün iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 2 bin 928 hastanın tedavisi sürüyor.

Öte yandan Sağlık Bakan Yardımcısı, Sıhhi ve Epidemiyolojik Gözetim Kurumu Başkanı Bahodir Yusupaliyev, Çin'in Sinopharm ve Zhifei Longcom ilaç firmaları tarafından geliştirilen Kovid-19 aşı adayının üçüncü aşama klinik denemelerinin Özbekistan'da da yapılması konusunda mutabakat sağlandığını kaydederek, söz konusu denemelerin ardından bu aşının ülkede üretilmesinin de öngörüldüğünü belirtti.

Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 41 artarak 9 bin 726'ya çıktı.

Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 48 artarak 8 bin 531'e yükseldi.

Kovid-19 kaynaklı 75 ölümün gerçekleştiği ülkede 1120 kişinin tedavisi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu