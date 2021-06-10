Son Dakika: Gıda sektörü, kafe, lokanta, restoran çalışanları ve berberler aşılama programına dahil edildi
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Son Dakika: Gıda sektörü, kafe, lokanta, restoran çalışanları ve berberler aşılama programına dahil edildi

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Son dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında yarından itibaren aşılamada yeni bir aşamaya geçiliyor. Buna göre; gıda sektörü, kafe, lokanta, restoran çalışanları ile berber ve kuaförler de aşı programına dahil edildi.

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları hızla sürüyor. Bu kapsamda; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni bir aşamaya geçildiğini açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı programımızda meslek gruplarımızın tanımlanmasına devam ediliyor. Yarından itibaren Gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları aşı programına dahil edildi

BERBER VE KUAFÖRLER DE AŞILANACAK

Ayrıca Bakan Koca, "Aşı programı kapsamında berber ve kuaförler de aşılanmaya başlıyor. Randevularınızı yarından itibaren alabilirsiniz. Bu güce güvenin" dedi.

Son Dakika: Gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları aşı programına dahil edildi

AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı'nca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 32 milyonu aştı. Bakanlığın Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu'nda yer alan anlık verilere göre, saat 20.00 itibarıyla 18 milyon 735 bin 94 kişiye Kovid-19 aşısının birinci dozu uygulanırken, 13 milyon 487 bin 69 kişinin ise ikinci dozları da tamamlandı.

Son Dakika: Gıda sektörü, kafe, lokanta, restoran çalışanları ve berberler aşılama programına dahil edildi
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