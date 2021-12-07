Son Dakika: Asgari ücrette zam pazarlığı devam ediyor! Komisyon ikinci kez toplandı

Asgari ücret zammı için milyonların beklediği an geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Aralık tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirdiği ilk toplantının ardından bugün ikinci toplantısını işçi temsilcisi Türk-İş'in ev sahipliğinde gerçekleştiriyor. Görüşmelerde işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil ediyor.

ÜÇÜNCÜ TOPLANTI 9 ARALIK'TA

Asgari Ücret ile ilgili üçüncü toplantı 9 Aralık Perşembe günü saat 10.00'da işveren temsilcisi TİSK'in ev sahipliğinde yapılacak. Yasa gereği asgari ücretin Aralık ayı içinde belirlenmesi gerekiyor. Taraflar bu yıl ay sonuna kalmadan anlaşmaya varmayı planladıklarını duyurmuştu.

İŞÇİ VE İŞVEREN NE İSTİYOR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Aralık'ta gerçekleştirilen ilk toplantıda asgari ücretle ilgili yapılan anketleri paylaşmıştı. Yapılan çalışmalar neticesinde işçi tarafının 3.750-4.000 lira arasında, işveren tarafının ise 3.500-3.750 lira arasında asgari ücret istediğini belirtmişti.

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