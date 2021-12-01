Son Dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantıyı 7 Aralık'ta, üçüncüsünü ise 9 Aralık'ta yapacak
Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi
Son dakika: İşçi, işveren ve hükümet kanadından oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, zam pazarlığına başladı. İlk toplantısını bugün gerçekleştiren komisyon, ikinci toplantıyı 7 Aralık Salı günü, üçüncü toplantıyı ise 9 Aralık Perşembe günü yapacak.
Ayrıntılar geliyor...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu— Haberler (@Haberler) November 30, 2021
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