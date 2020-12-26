Son Dakika: Asgari ücret zammı için son toplantı 28 Aralık Pazartesi günü yapılacak
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Son Dakika: Asgari ücret zammı için son toplantı 28 Aralık Pazartesi günü yapılacak

26.12.2020 13:49 | Son Güncelleme: 26.12.2020 14:20

Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için son toplantısını 28 Aralık Pazartesi günü saat 10.30'da yapacak.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere son toplantısını 28 Aralık Pazartesi günü saat 10.30'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirecek. Toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlık edecek.

ÜÇ TOPLANTI YAPILDI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 4 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yaparken, ikinci toplantısını 15 Aralık'ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK), üçüncü toplantısını da 22 Aralık'ta Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (TÜRK-İŞ) ev sahipliğinde çevrim içi olarak gerçekleştirmişti.

TÜİK HESAPLAMASI KOMİSYONA SUNULDU

Üçüncü toplantıda TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarını açıkladı. TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını komisyonla paylaştı.

YENİ ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve hükümet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Son Dakika: Asgari ücret zammı için son toplantı 28 Aralık Pazartesi günü yapılacak
Haber Yorumları (20)
AHMET: asgari ücrete zam vermeyin temel ihtiyaçlar için verilen zamları düşürün daha hayırlı
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DOĞUKAN: Maaş ta 8 tane falan icra var kestikleri para faize yetmiyo avukatlar hergun ariyo hatta biriyle muhabbet bile ediyoz ara sıra mesajlastimiz bile oluyo vallaha imkanım olsa ilk onu icrayı öderdim ama karnımı zor doyuruyom oda sormuyo daha para falan halimi hatrimi sorup kapatiyo durum bu benim maaş 10 bin tl olsa borcum ancak 2080 de biter yapacak biseyimde yok umrumda da deyil parası olan düşünsün bende zaten yok ekonomik kriz çıkacakmış öyle olacakmış falan filan umrumda deyil banane ben ne düşüncem
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FATİH: Ne ücretmiş ama hala çıkmadı. Sayın vekillerimizden hiç ses soluk yok. Büyük insanlar tabii
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