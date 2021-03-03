Son dakika... Ardahan'da kaçak tütün operasyonunda 2 kişi yakalandı

Ardahan'da düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Göle ilçesindeki bazı adreslere operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, 7 bin 150 gram nargile tütünü, 48 bin 500 gram açık kıyılmış tütün, 7 bin 800 boş makaron, 1060 doldurulmuş makaron, 4000 gram tütün, 11 bin 208 gram açık kıyılmış tütün ve 42 bin 400 boş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh