Son dakika: AK Parti, ekonomiye ilişkin yeni düzenlemeler içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu
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Son dakika: AK Parti, ekonomiye ilişkin yeni düzenlemeler içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: AK Parti Meclis Başkanlığı'na yeni yasa teklifi sundu. Teklife göre, yiyecek içecek sektöründeki işyerlerinin nisan ve mayıs aylarında ilişkin sosyal güvenlik primleri işsizlik sigortası fonundan karşılanacak. Yiyecek içecek sektöründe çalışıp nisan, mayıs aylarında ücretsiz izne ayrılanlara 1500 TL ödenecek. Kurumlar vergisi 2021 yılı için yuzde 25, 2022 yılı için yüzde 23 olacak. Çiftçilerin tarım kredi kooperatifine olan borçları yapılandırılacak.

AK Parti milletvekilleri, Kurumlar Vergisi oranının 2021 yılı kurum kazançları için yüzde 25, 2022 yılı kurum kazançları için ise yüzde 23 oranında uygulanması; yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde çalışanların nisan ve mayıs aylarına ilişkin sosyal güvenlik primlerinin İşsizlik Fonu'ndan karşılanması ve yine bu sektörde çalışıp nisan ve mayıs aylarında ücretsiz izne ayrılanlara 1500 lira ödeme yapılması; hastalık ve analık sigortasından ödenecek geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 12 ayın dikkate alınmasına yönelik düzenleme yapılmasını da içeren kanun teklifini, TBMM Başkanlığı'na sundu.

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Son dakika: AK Parti, ekonomiye ilişkin yeni düzenlemeler içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu

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mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
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