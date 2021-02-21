Son dakika haberi | Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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Son dakika haberi | Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

21.02.2021 18:45 | Son Güncelleme: 21.02.2021 18:56
Son dakika haberi | Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Edinilen son dakika haberine göre Salon: Prof. Dr. Veysel EroğluHakemler: İlhami Şenyurt, Recep KarakoçAfyon Belediye Yüntaş: Poglajen, Ömer Furkan Dur, Lima, Abrahan, Görkem Sertel, Vefa Yılmaz (Alperay Demirciler, Fatih Ürün, Kaan Kar, Enaboifo, Hasan Balcıoğlu, Berk Yılmaz)Spor Toto: Sercan Yüksel Bıdak, Gelinski,...

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: İlhami Şenyurt, Recep Karakoç

Afyon Belediye Yüntaş: Poglajen, Ömer Furkan Dur, Lima, Abrahan, Görkem Sertel, Vefa Yılmaz (Alperay Demirciler, Fatih Ürün, Kaan Kar, Enaboifo, Hasan Balcıoğlu, Berk Yılmaz)

Spor Toto: Sercan Yüksel Bıdak, Gelinski, Bruno, Dautefendic, Wallace, Ali Deniz Yılmaz (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Kemal Kayhan, İbrahim Emet, Ferreira )

Setler: 25-22, 20-25, 19-25, 28-26, 13-15

Süre: 136 dakika (29, 29, 24, 36, 18)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 29. hafta maçında Spor Toto, deplasmanda Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-2 yendi.

Son dakika haberi | Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Son dakika haberi | Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Son dakika haberi | Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Son dakika haberi | Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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