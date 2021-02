Adalet Bakanı Gül: "Liderimizi ve ülkemize olan sevdamızı sizlere yedirmeyeceğiz"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ana muhalefet partisi her hafta kürsüden milletin sözünü, iradesini küçümsüyor, ayrıştırıyor. Her hafta toplumun bir kesimini aşağılıyor, küçümsüyor. Bu artık siyasetin konusu değil, psikolojik bir sorun haline gelmiştir. Yenilmişlik, çaresizlik kompleksidir." dedi.

Gül, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı, Antakya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Hatay 7. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasında, artık iç ve dış vesayet odakları tarafından masa başında dizayn edilen bir Türkiye olmadığını vurguladı. Türkiye'nin artık üzerinde oyunlar oynanan, projeler kurulan bir ülke olmadığını belirten Gül, şöyle devam etti:

"Türkiye artık Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde oyun kuran, plan yapan, lider, büyük ve güçlü bir Türkiye olmuştur. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı gibi harekatlarla biz ülkemize gelecek tüm tehditleri kaynağında kurutma politikasını Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde hayata geçirdik. Hatay'ımıza uzanan eller, merkezinde kırılsın diye tüm bu harekatları yaptık. Burada, çok önemli başarılar elde ettik.

Sınırımızda bir terör koridorunun oluşturulmasına izin vermedik, Hatay'ımızı tehdit etmesin, ülkemizi, vatandaşlarımızı tehdit etmesin diye büyük bir kararlılıkla çok önemli başarılar elde ettik. PKK, FETÖ, DEAŞ ve bütün terör örgütleriyle bu mücadelemizi sürdüreceğiz."

Gül, siyasetlerinin özünde gönüller yapmak ve gönüllere girmek olduğunu anlatarak "Bizim Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, bu davada ayrılığa, gayrılığa, husumete ne vaktimiz ne de yerimiz var. Yalana, iftiraya, ayrıştırıcı dile, kutuplaştırıcı dile bizim siyasetimizde asla ama asla yer yoktur. Bizim taş üstüne taş koyarak bu millete hizmet etmekten başka bir siyasetimiz de bu anlamda bir amacımız da yoktur." dedi.

CHP'yi eleştiren Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakıyorsunuz iktidara gelmeye aday olan parti, ana muhalefet partisidir ama ana muhalefete bakıyorsunuz nelerle uğraşıyor? Ana muhalefet partisi her hafta kürsüden milletin sözünü, iradesini küçümsüyor, ayrıştırıyor. Her hafta toplumun bir kesimini aşağılıyor, küçümsüyor. Bu artık siyasetin konusu değil, psikolojik bir sorun haline gelmiştir. Yenilmişlik, çaresizlik kompleksidir. Milletin ve halkın iradesine karşı bir yenilmişlik, onun iradesiyle uyuşmadığından dolayı bir çaresizlik kompleksidir. Gündemi komplo, kumpas, hakaret, iftira olan bir siyasi parti, hangi yüzle milletin karşısına çıkıp, hangi eseri, hangi hizmeti, hangi davayı konuşabilir? Bu millet için bir çivi bile çakmamış olanların her hafta çıkıp hakaret, yalan siyaseti yapması milleti gerçekten bezdirmiştir. Demokrasiye bunların hiçbir faydası olmamıştır. Demokrasiye tek katkıları açık oy gizli sayım olan bu CHP zihniyetinden, bu millete, demokrasiye hiçbir fayda gelmedi, bundan sonra da gelemez. Bu ülke için hiçbir hayali, katkısı, fikri ve projesi olmayanların, millete hakareti, sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın muhterem ailesine hakareti maalesef siyaset tarzı haline gelmiştir."

"Bu yalan siyasetini şiddetle kınıyorum"

Siyaset dilinin hiçbir zaman bu seviyeye inmediğini dile getiren Gül, şu ifadeleri kullandı:

"İşleri güçleri kalmamış bir kampanya başlatmışlar. Döviz rezervi yalanı üzerinden önceki Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'ı hedef almaya devam ediyorlar. Bu çürümüş dili, bu yalan siyasetini şiddetle kınıyorum. Cumhurbaşkanı'mız açıkladı, döviz rezervimiz 95 milyar dolar, millet yalanınızı, yine burada da yalan söylediğinizi öğrendi. Bu zihniyetle ülkemize hiçbir yarar gelmeyeceğini bir kez daha gördük. Terörle mücadele gibi hassas konuda bile bir araya gelip milli bir tutum sergilemekten uzaklar. Bu milletin ne iyi gününde ne kötü gününde bir araya gelip hüzünlenmeyi ve sevinmeyi bilmeyenlerin bu ülkeye ve bu siyasete yapabileceği hiçbir katkı yoktur."

"Daha güçlü Türkiye için siyaset yapmaya devam edeceğiz"

Gül, özgürlükleri genişletmeyi amaçladıklarını vurgulayarak "Bizim bir davamız var, Türkiye davasıdır. Bizim amacımız, soframızdaki ekmeği daha fazla büyütmek, özgürlükleri daha fazla genişletmektir. Haklarımızı, özgürlüklerimizi, ekmeğimizi büyüterek Türkiye'yi daha güçlü, büyük hale getirecek yolculuğu inşallah daha güçlü bir şekilde yapacağız." diye konuştu.

AK Parti iktidarları döneminde ekonomide önemli gelişmeler yaşandığını bildiren Gül, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yine yapılacak çok önemli hizmetleri de hep beraber ifa edeceğiz. Daha güçlü Türkiye için siyaset yapmaya devam edeceğiz. Bu işleri Türkiye'de yapacak olan başka bir vizyon var mı? Bakıyorsunuz, 'İktidara en yakın benim, iktidara geleceğim' diyen siyaset her gün yalan üzerine bir siyaset ve söylem yapıyor. Peki, bu işleri yaparsa yine kim yapar? AK Parti. Kalan bütün işleri, memleket, Hatay için en güzel işlerimizi de yine AK Parti bu milletle beraber yapacaktır, bu hususta kalan bütün meselelerimizi de inşallah çözecektir ve yolculuğuna inşallah devam edecektir. AK Parti'nin çatısı bütün milletimize açıktır. Hangi düşünceye, görüşe, inanca inanırsa inansın, neyi düşünürse düşünsün, memleketi düşünen herkes için

AK Parti'de baş köşede yer vardır. AK Parti, milletin, Hatay'ın partisidir. Hep birlikte inşallah bu davayı daha da yukarılara çıkartacağız."

Gül, AK Parti'nin iktidarda çok önemli "sessiz devrim"lere imza attığını belirterek "AK Parti reformcu kimliğiyle vesayetle, darbeci anlayışla her zaman mücadele etti. Her zaman eski Türkiye'nin alışkanlıklarını ortadan kaldırmak için yoluna devam etti. AK Parti, iktidara geldiğinden beri bu vesayetçiler rahatsız oldular. Neden rahatsız oldular? Çünkü eskiden beri ülkelerin başkentlerinden telefonla yönetilen Türkiye'yi artık onlar değil, Antakya, Hatay yönetiyor, Türkiye'yi Türkiye yönetiyor diye rahatsız oluyorlar. Türkiye, daha büyük, güçlü oldu, Recep Tayyip Erdoğan'ın siyaseti başarılı oldu diye rahatsız oluyorlar. Biz onları rahatsız etmeye, milletimizle yol yürümeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

"Liderimizi ve ülkemize olan sevdamızı sizlere yedirmeyeceğiz"

Bakan Gül, AK Parti'ye yönelik geçmişteki saldırılara değinerek muhtıralar, Türkiye üzerine yapılan planlar, sokakları karıştırarak ülkeyi vesayet altına almak isteyenler, yargı, emniyet ve asker üzerinden darbe girişimi yapmaya çalışanlarla mücadele ettiklerini anlattı.

Milletin 15 Temmuz'da namlulara karşı çıktığına işaret eden Gül, "Siz bu ülkeyi sokakta bulduğumuzu mu düşünüyorsunuz? Siz Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevdamızı bir günlük tarihe bağlı kronoloji olarak mı düşünüyorsunuz? Biz liderimizi ve bu ülkemize olan sevdamızı asla ve asla sizlere yedirmeyeceğiz. Hevesleriniz, kursağınızda kalacak. Biz onunla beraber yol yürümeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Gül, Cumhur İttifakı'nın anayasa çalışmaları çalışmalarını da birlikte sürdüreceğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı olarak, tüm bu adımları da Meclis'te ve siyasette birlikte atıyoruz, 2023'e emin adımlarla ilerliyoruz. Cumhur İttifakı da yine ülkemizin, geleceğimizin ittifakıdır. Cumhur İttifakı ile 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır' anlayışıyla inşallah bu çalışmamızı da ittifak sürecimizi de milletimiz, memleketimiz lehine sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş