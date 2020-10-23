Son dakika: Meclis'e sunulacak vergi yapılandırması teklifi neleri kapsayacak? AK Partili isim tek tek açıkladı
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Son dakika: Meclis'e sunulacak vergi yapılandırması teklifi neleri kapsayacak? AK Partili isim tek tek açıkladı

23.10.2020 14:34 | Son Güncelleme: 23.10.2020 15:23

Son dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, borç yapılandırmasına ilişkin Meclis'e sunulacak kanun teklifinin; vergi, SGK, KYK, trafik, köprü borcu ve cezalarını kapsayacağını söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, borçlara yapılandırma teklifinin ayrıntılarını açıkladı. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemeye göre vergi, SGK, KVK, trafik, köprü borcu cezalarına 18 ay taksitle yapılandırma hakkı tanınacak. Borçlarda ilk ödeme 2021 Şubat ayında yapılacak. Yapılandırma yaklaşık 500 milyar liralık büyüklüğe sahip olacak.

Muş açıklamasında şunları söyledi:

"İlk taksit içinde borçlar ödenirse YÜFE'den çıkan gecikme zammının yüzde 90'ı silinmiş olacak. Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi su atık su katı atık ücretleri yol katılım payları da yine yapılandırma kapsamına alınan diğer borç alanları. Gümrük vergisi, faizleri ve gecikme zamları idari para cezaları da yapılandırma kapsamında. Maksimum 18 eşit taksit var bunda da.

"YIL SONUNA KADAR MÜRACAT ŞARTI ARIYORUZ"

Aynı şekilde sosyal güvenlik primleri gecikme cezaları da yapılandırma kapsamında. Yine yıl sonuna kadar müracaat şartı arıyoruz. Çok geniş bir yapılandırma teklifi komisyona vermiş olacağız. Yapılandırma ve vergi barışı var."

Son dakika: Meclis'e sunulacak vergi yapılandırması teklifi neleri kapsayacak? AK Partili isim tek tek açıkladı

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Haber Yorumları (24)
HAYDAR: Bu ülkede vergi islemlerde iş yapmiyacaksin, çünkü keriz olursun.Vergi ihbarında bulunursun suçlu sen olursun yada hakkını alamazsın.Allah inşallah lanetiyle lanetler.
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KYK KYK: cengiz, limak v. s. diye devam eden 5 holdingin borçlarını sileceğinize halkın borçlarını silin. iş sağlayamadığın işsiz üniversite mezunundan kyk borcu istemek nedir? el insaf.
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UĞUR: Bu galiba 6. Yapılandırma ? Zaten vatandaşın durumu olsa öderdi, borçlu yaşamayı kim isterki ? Benimde devletime borcum var ama işsizlikten dolayı ödeme gücüm yok malasef. Keşke kurtulsam bu borçlardan.
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