Son dakika 3. sayfa: Hatay'da cinayet: Husumetlisini öldürdü

DÖRTYOL, HATAY (İHA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir kişi husumetlisini silahla öldürdü.

Edinilen bilgiye göre olay, Çaylı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Gökhan Altuğ bir süredir aralarında husumet bulunan S.S.'yi iş yerinin yakınlarında beklemeye başladı. Altuğ, husumetlisi S.S.'yi fark edip aracını durdurmak istedi. Bunun üzerine S.S. yanında bulundurduğu silahla Gökhan Altuğ'a ateş etmeye başladı.

Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Altuğ, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gökhan Altuğ adlı kişinin bir süre önce psikolojik tedavi gördüğü, sosyal medya üzerinden husumetlisi S.S. adlı şahsa hakarette bulunduğu iddia edildi.

Olaydan sonra kaçan S.S.'nin yakalanmasına çalışılıyor. - HATAY

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