Son dakika: 287. Geleneksel Çardak Yağlı Pehlivan Güreşleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: 287. Geleneksel Çardak Yağlı Pehlivan Güreşleri

Son dakika: 287. Geleneksel Çardak Yağlı Pehlivan Güreşleri
Anadolu Ajansı / Ercan Özçetin - Haberler | Spor

Son dakika habere göre Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde düzenlenen 287. Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde, Nedim Gürel başpehlivanlığı elde etti.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde düzenlenen 287. Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde, Nedim Gürel başpehlivanlığı elde etti.

Çeşitli kategorilerde toplamda 600'e yakın güreşçinin mücadele ettiği güreşler öncesinde, davullar eşliğinde belediye binasından hareket edildi.

Güreş Ağası Seyhan Arslan'ın karşılanmasının ardından Gazi Yakup Bey Türbesi ziyaret edilerek, Atatürk büstüne çelenk bırakıldı. Resmi açılış ve bayrak töreniyle beraber güreşçiler er meydanına indi.

Güreşlerin finalinde, İsmail Balaban ile Nedim Gürel karşı karşıya geldi. Normal süresinde galibin çıkmadığı karşılaşmada Gürel, puan usulüyle rakibini yenerek başpehlivan oldu.

Güreşleri, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, Lapseki Kaymakamı Dr. Fatih Çelikkaya, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve Çardak Belediye Başkanı Metin Semerci de izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Özçetin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mansur Yavaş Mustafa Şentop Jens Stoltenberg Sultan Alparslan
Magazin Cimilli İbo Hande Erçel Demet Akalın Merve Boluğur
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Burak Elmas Hikmet Karaman Sadık Çiftpınar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika: 287. Geleneksel Çardak Yağlı Pehlivan Güreşleri - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 23:18:07. #1.15#

title