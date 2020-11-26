Son Dakika: Asgari ücret zammı için ilk toplantı 4 Aralık'ta yapılacak
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Son Dakika: Asgari ücret zammı için ilk toplantı 4 Aralık'ta yapılacak

26.11.2020 14:39 | Son Güncelleme: 26.11.2020 15:02

Son dakika: Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantının 4 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.

Asgari ücretin belirlenmesi için yapılacak ilk toplantının tarihi belli oldu. Açıklama, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Selçuk, "2021'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantı 4 Aralık'ta yapılacak" dedi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak uygulanıyordu. Geçen sene yapılan toplantılarda asgari ücrete yüzde 15,03 oranında artış olmuştu.

Yıllar bazında net asgari ücret rakamları ise şöyle:

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2019: 2.020 TL

2018: 1.603 TL

2017: 1.404 TL

2016: 1.300 TL

2015: 1 Ocak-949TL, 1 Temmuz-1000 TL

2014: 1 Ocak-846 TL, 1 Temmuz-891 TL

2013: 1 Ocak-773 TL, 1 Temmuz-803 TL

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, TİSK işveren tarafı adına masa bulunuyor.

Son Dakika: Asgari ücret zammı için ilk toplantı 4 Aralık'ta yapılacak
Haber Yorumları (9)
FAHRETTİN: 2500 tl ne verceklerrr
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ALİ OSMAN: Pandemi bahane olacaksa asgari ücret 3500 tl olmalı bu süreçte insanlar aç kaldı işsiz kaldı
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SINIRDAKİ ASKER: 4 sene mühendislik okuyup asker oldum, öleceğim günü beklemem için aylık 6 bin 500 lira veriyorlar. Mühendis olsaydım yarısını alamazdım.
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