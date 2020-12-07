Son Dakika: Yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı
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Son Dakika: Yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı

07.12.2020 09:59 | Son Güncelleme: 07.12.2020 10:18
Son Dakika: Yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı

Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı yükseköğrenim burs, kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla ödenen burs/kredi başvuru sonuçları açıklandı. Sosyal medyadan açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Sevgili gençler, öğrenim kredisi ve burs başvuru sonuçları açıklandı. Bakanlık olarak tüm imkanlarımızla her bir gencimizin yanındayız. Sizlerin yol arkadaşı olmaktan gurur duyuyor, size inanıyoruz. Hayırlı olsun." dedi.

Son Dakika: Yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı

SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLECEK

Burs/kredi başvurusunda bulunan öğrenciler sonuçları Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden (sonuc.gsb.gov.tr) öğrenebilecekler.

BURS VE KREDİ NE KADAR?

2020 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 550 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1.100 lira, doktora öğrencileri için ise 1.650 lira. 2021 yılı için geçerli olacak olan tutarlar ise ocak ayında belirlenecek.

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