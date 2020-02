Son Dakika: Bu yıl 20 bin ek öğretmen ataması yapılacak

20.02.2020 11:20 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:37

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, atama bekleyen öğretmenler için müjdeli bir haber verdi. Bakan Selçuk, bu yıl 20 bin ek öğretmen ataması yapılacağını söyledi.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları:

"Çocuğa özel deneme sınavı yapılabiliyor. Her şey kişiye özel. Dünyada 2-3 ülkede varsa biri Türkiye'de. Tükiye'de ders anlatma konusunda yetkin öğretmenleri seçtik. bize tüm derslerin video kütüphanesini oluşturun dedik. İstediği öğretmenden her dersi en iyi şekilde alabilsin. Her çocuğa 3 GB hediye verdik. Tüm konuları istediği kadar tekrar edebilecek.

Kişiye özel test oluşturuyor. Öğrenciye özel bir sınav yapabiliyor. Akıllı sistemin uygulandığı lokal bir çalışanlar var. Bu bana uyar diye çıkartma yapıştırdık. Okullar bilgilendirildi. Pilotları yapıldı. Bunun tanıtımını yaptık. Şimdi anne babalara çalışmalar yapıyoruz.

Elazığ'da deprem oldu. Bu sistem üzerinden bu çocukların eğitimini sağlayabiliyoruz. Bunu da günlük olarak takip ediyoruz. Çizgi filmler, ders destek sistemleri, öğretmenler için ücretsiz sertifika programları var.

"20 BİN EK ATAMA GELECEK"

Tabi gençler üniversiteleri, fakülteleri bitiriyorlar. Bir beklentileri var iş ile ilgili. Biz de bu konuda son derece büyük derecede bir gayret sarf ediyoruz. Ben Cumhurbaşkanımıza çok özel bir teşekkür borçluyum. Bu dönem inşallah 20 bin ek atama gelecek.

Bir 20 bini geçenlerde ilan etmiştik, bir 20 bin daha gelecek. Bunların dönemleri var. Bugün ilkbahar ve cemre düştü. Biz de bir müjde vermiş olduk. Aslında 2020 yılı 20 bin ile sınırlıydı, ekonomideki iyileşme neticesinde bir 20 bin daha geldi. Bu bizi çok mutlu etti.

"DEPREM BÖLGESİNDE PAZARTESİ OKULLARI AÇACAĞIZ"

Depremin olduğu ilk gün oradaydık ve sahayı tümüyle kontrol altına alıp, fiziksel sağlık ihtiyacı için anlık ulaşım sağlandı. Bölgeyi dolaşarak, halkın toplandığı alanlara ulaşarak bunların hepsini AFAD'ın takibinde yapıldığını gördük. Bu beni vatandaş olarak da mutlu etti. Eğitim açısından baktığımızda küçük çocukların rehabilitasyonunu sağlamış olduk. Okullarımız barınma yeri haline geldi. Beslenme konaklama tedbirleri alındı. Okul bahçelerine çadırlar kuruldu. Okul bir toplanma alanı.

Bizim ekiplerimiz tüm okullarımızı gece yarısından itibaren denetlenmek üzere ziyaret edildi. Hangi okulda ne var ne yok ön notlar aldık. 30 civarı okul binamız hasarlı olduğu için o okullarda eğitim yapılmamasına karar verdik. Çocukların bir çalışma ortamına ihtiyacı var. Yardımcı kaynaklara desteklere ihtiyacı var. Tüm bu ortamlar bu çocuklar için sağlandı. O kadar çok gönüllü öğretmen var ki... Binlerce talep geldi öğretmenlerden bizde destek olmak istiyoruz diye. Önümüzdeki pazar günü orada olacağım. Velilerimizle görüşme yapacağız. Daha başka isteğiniz var mı diye soracağız. Pazartesi günü okulları açacağız inşallah. Toplam 11 bin öğrencimiz bazı okullarla da ilişkilendirildi. Hiçbir sıkıntı yok demek doğru değil. 500 gönüllü öğretmenimiz çalışmalarına devam ediyor psiko destek anlamda 20 bin öğretmen ve vatandaşımıza psikososyal desek sağladık.

"ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 10'U SINAVLA ALINACAK"

LGS ile ilgili ikinci bir müjdeyi daha verelim. Vatandaşlarımızın şöyle bir beklentisi var. Bu sene öğrenci sayısı arttı 120 bin öğrenci devam ettiğinden öğrencilerin stresi artıyor. 'Biz nasıl gireceğiz?' diye. Biz 120 bin olarak değil yüzde 10 olarak bakıyoruz. Bu sene tüm öğrencilerimizin yüzde 10'unu alacağız. Bununla ilgili bir senedir çalışıyoruz. Okul okul, mahalle mahalle çalışıyoruz. Bu konuyla ilgili her türlü tedbir alınıyor merak etmesinler. Yüzde 10 civarında öğrenci, sınavla girilen okullara girecek. Katılımın yüzde 10'una göre kontenjan olacak. O konuda aileler rahat olsun. 1 milyon 700 bin kişi sınava girerse 170 bini sınavla alan okullara yerleşebilir."

