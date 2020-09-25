Son Dakika: 2 klasman hakemi ile bir bölgesel hakemin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı
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Son Dakika: 2 klasman hakemi ile bir bölgesel hakemin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı

25.09.2020 15:16 | Son Güncelleme: 25.09.2020 15:31

Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu, 2 klasman hakemi ile bir bölgesel hakemin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktığını duyurdu. Koronavirüse yakalanan hakemler 14 gün boyunca karantinada tutulacak.

İki klasman hakem ile bir bölgesel hakem olmak üzere 3 hakemin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı.

Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nda yapılan açıklamada, "İki Klasman hakemimiz ile bir Bölgesel hakemimizin 23.09.2020 Çarşamba günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştır. Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir" ifadelerine yer verildi.

Son Dakika: 2 klasman hakemi ile bir bölgesel hakemin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı
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