Son ankette tüm parti seçmenleri birleşti! Yüzde 66.8'i 'Enflasyonun artmasından' korkuyor - Haberler Ekonomi
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Son ankette tüm parti seçmenleri birleşti! Yüzde 66.8'i "Enflasyonun artmasından" korkuyor

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Ekonomi

Aksoy Araştırma şirketi, tüm parti seçmenlerine "Döviz kuru, Enflasyon ve Faiz" arasında hangisinin artışından en çok korktuklarını sordu. Parti seçmenlerinin yüzde 66.8'i "Enflasyon" cevabı verdi.

Türk ekonomisindeki gelişmeler, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Anket şirketleri de sokağın nabzını ölçmek adına ekonomiyle ilgili araştırmalarına hız verdi. Son olarak Aksoy Araştırma şirketi vatandaşların en fazla endişe duyduğunu konuyu belirlemek adına yaptığı araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Aksoy Araştırma tarafından haftalık olarak yayımlanan Türkiye Monitörü araştırmasının 39 hafta sonuçlarında kamuoyunun fiyat artışlarından duyduğu endişe öne çıktı. Araştırmaya göre, Türkiye kamuoyunun yüzde 66.8'i enflasyondaki önlenemez artıştan korkuyor.

Türkiye genelinde yapılan araştırma kapsamında katılımcılara "Döviz kuru, Enflasyon ve Faiz" arasında "Hangisinin artışından en çok korktukları" soruldu. Yüzde 66.8 ile en çok korkulan enflasyon olurken, onu yüzde 21.5 döviz kuru takip etti. Faiz artışı yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 11.7 olarak açıklandı.

Seçmen bazında açıklanan araştırma sonuçlarına göre, tüm siyasi parti seçmenleri arasında en çok artışından korkulan yine enflasyon oldu. Ak Parti seçmeninin yüzde 64.9'u en çok "enflasyon" artışından korktuğunu belirtirken; Mhp seçmeninin yüzde 73.5'i "enflasyon" yanıtını verdi. Chp seçmeninin ise 63.5'i, İYİ Parti seçmeninin de yüzde 70.7'si en çok "enflasyon" artışından korktuklarını dile getirdi. Hdp seçmeninde de bu oran yüzde 70.4 olarak açıklandı.

Son ankette tüm parti seçmenleri birleşti! Yüzde 66.8'i
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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