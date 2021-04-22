Somaspor şampiyonluk turunu evine bıraktı

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Osmaniyespor deplasmanından 89'uncu dakikada bulduğu golle 1-1'lik beraberlikle dönen lider Somaspor, şampiyonluk turu atma fırsatını kaçırdı.

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Osmaniyespor deplasmanından 89'uncu dakikada bulduğu golle 1-1'lik beraberlikle dönen lider Somaspor, şampiyonluk turu atma fırsatını kaçırdı. Son 2 haftaya 61 puanlı en yakın rakibi Esenler Erokspor'un 5 puan önünde 66 puanla zirvede giren siyah-beyazlı ekip, pazar günü evinde hedefi bulunmayan Erbaaspor karşısında sahadan 1 puanla ayrılsa bile şampiyonluğunu garantileyecek. Erokspor'dan ikili averajı iyi olan Soma, rakibinin Arhavispor deplasmanında alacağı sonuç ne olursa olsun her türlü galibiyet ve beraberlikte şampiyon olacak.

Erokspor, Arhavispor'u yenemezse siyah-beyazlıların şampiyonluk için sahadan puanla ayrılmasına bile gerek kalmayacak. Bu sezon namağlup olduğu iç sahadaki son 9 maçını kazanan Somaspor, 2'nci Lig biletini son haftaya bırakmadan pazar günü kapmayı hedefliyor. Manisa temsilcisinde sarı kart cezalısı Enes maçta forma giyemeyecek. Teknik Direktör Burhanettin Basatemür, "Osmaniyespor iyi bir takım. Deplasmanda olmamıza rağmen çok sayıda pozisyon bulduk. Ancak sadece birini değerlendirebildik. Aldığımız puan bizi hedefimize bir adım daha yaklaştırdı. İnşallah bu işi pazar günü bitireceğiz" dedi.

- Soma

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şevket YILMAZ