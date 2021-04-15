Somaspor'a şampiyonluk için 3 puan yetecek
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Somaspor'a şampiyonluk için 3 puan yetecek

Demirören Haber Ajansı / Şevket YILMAZ - Haberler | Spor
Somaspor'a şampiyonluk için 3 puan yetecek

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta bitime 3 hafta kala en yakın rakibi Esenler Erokspor'la arasındaki puan farkını 7'ye çıkaran 65 puanlı lider Somaspor, şampiyonluk için gün sayıyor.

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta bitime 3 hafta kala en yakın rakibi Esenler Erokspor'la arasındaki puan farkını 7'ye çıkaran 65 puanlı lider Somaspor, şampiyonluk için gün sayıyor. Siyah-beyazlı ekip 21 Nisan Çarşamba günü deplasmanda Osmaniyespor FK'yı mağlup etmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek ve tarihinde ilk kez 2'nci Lig'e yükselecek. Erokspor'un evinde Play-Off hattındaki Çatalcaspor karşısında puan kaybetmesi durumunda Soma temsilcisi sahadan eli boş ayrılsa bile ikili averajda üstün olması sayesinde 2'nci Lig'i garantileyecek. Geçen sezon Play-Off finalini kaybederek 2'nci Lig'in kapısından dönen siyah-beyazlılar, bu kez kupayı kaldırarak tarihinde ilk defa adını 2'nci Lig'e yazdırmayı hedefliyor.

"7 puanlık fark yakaladık ama henüz hiçbir şey bitmedi" diyen Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemur, "Aynı ciddiyetle yolumuza devam etmeliyiz" şeklinde konuştu.Ligde 29 maçta 19 galibiyetle en fazla kazanan, 2 mağlubiyetle en az kaybeden, 59 golle en skorer takım olan Somaspor, grupta iç sahada namağlup tek ekip konumunda. Siyah-beyazlılar, evindeki son 9 maçta puan kayıpsız 27 puan topladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şevket YILMAZ

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