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Somaspor'a Altınordu'dan takviye

Somaspor'a Altınordu'dan takviye
Demirören Haber Ajansı / Şevket Yılmaz - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 3 maçını kazanarak Play-Off yarışındaki iddiasını kanıtlayan Somaspor, 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'dan Doğukan Tuzcu'yu kadrosuna kattı.

ALTINORDU, ORDU (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 3 maçını kazanarak Play-Off yarışındaki iddiasını kanıtlayan Somaspor, 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'dan Doğukan Tuzcu'yu kadrosuna kattı. Kırmızı-lacivertlilerin altyapısında yetişen 17 yaşındaki sağ bek, siyah-beyazlılarda 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Doğukan'ın imza törenine Asbaşkan Fatih Kaya da katıldı.


Somaspor'a Altınordu'dan takviye

Demirören Haber Ajansı / Şevket Yılmaz - Spor Haberleri

Futbol Federasyonu, Altınordu, Play Off, Doğukan, Spor, Haber

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