Somali Ulusal Tiyatrosu, 30 yıl aradan sonra yeniden film gösterimine sahne oldu

Somali Ulusal Tiyatrosu'nda, 30 yıl aradan sonra yeniden film gösterimi yapıldı.

Somali Ulusal Televizyonunun haberine göre, başkent Mogadişu'daki tiyatro, iç savaşın başladığı 1991 yılından bu yana ilk kez seyircilerini ağırladı.

Çok sayıda izleyicinin rağbet gösterdiği açılışta, Somalili yönetmen Ibrahim CM'nin iki kısa filmi gösterildi.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gösterim öncesinde, izleyiciler, çok sayıda güvenlik kontrol noktasından geçmek zorunda kaldı.

Öte yandan tiyatro yöneticileri, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Somali'deki temsilcileriyle bir araya gelerek, ülkede sanat mekanlarının gelişmesine yönelik iş birliğinin tartışıldığını duyurdu.

1967'de inşa edilen tiyatro, 1991'de iç savaşın başlamasıyla kapatılmıştı.

O tarihten sonra savaşan bazı tarafların üssü haline gelen tiyatro, 2012'de Afrika Birliği tarafından onarılarak yeniden açılmış, ancak terör örgütü Eş-Şebab'ın saldırısı sonrası hasar görmüştü.