Soma'da meslek lisesi öğrencileri, tekerlekli sandalyeleri ücretsiz onaracak

02.03.2020 10:32 | Son Güncelleme: 02.03.2020 10:32

Soma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, bedensel engellilerin akülü ve aküsüz tekerlekli sandalyelerinin bakım ve onarımı, ücretsiz yapılacak.

Soma Belediyesi, Soma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Soma Bir Damla Ol Engelliler Derneği arasında, bedensel engellilerin tekerlekli sandalye bakım ve onarımına destek olmak üzere protokol imzalandı.

Protokolle, Soma Belediyesinin tekerlekli sandalyelerin bakımı ve onarımı için malzeme ve ulaşım desteği sağlayacağı belirtildi. Okulda da tekerlekli sandalyelerin bakım ve onarımının yapılacağı kaydedildi.

Soma Bir Damla Ol Engelliler Derneği Başkanı Mustafa Çakmak, bedensel engellileri böyle bir masraftan kurtardığı için Belediye Başkanı Ali Tulup ve Okul Müdürü Samih İli'ye teşekkür etti.

Kaynak: AA