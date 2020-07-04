Soma Adnan Menderes Caddesi'nde yoğun mesai
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Soma Adnan Menderes Caddesi'nde yoğun mesai

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Soma Adnan Menderes Caddesi'nde gerçekleştirilen üst yapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Soma Adnan Menderes Caddesi'nde yoğun mesai
04.07.2020 16:12 | Son Güncelleme: 04.07.2020 16:56

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Soma Adnan Menderes Caddesi'nde gerçekleştirilen üst yapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Daha önce MASKİ Genel Müdürlüğünce altyapısı sıfırdan yapılan cadde, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nce prestij caddesi haline getiriliyor.

Vatandaşların ihtiyacı olan hizmetleri aksatmadan gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma Adnan Menderes Caddesi'ni de baştan aşağıya yeniliyor. Bu kapsamda Soma'da Adnan Menderes Caddesinde hummalı bir şekilde çalışan Büyükşehir Belediyesi, caddesi Soma'nın prestij caddesi haline getirecek. Yol Şube Müdürü Serdinç Bulut, tüm hızıyla sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi. Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı ekiplerince hummalı bir şekilde çalışmaları sürdürülen Adnan Menderes Caddesinde daha önce de MASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerince altyapı sıfırdan yapılmıştı. Yaklaşık bin 300 metre uzunluğundaki bulvar sağlı sollu çift geçişli, orta refüjlü, otoparklı, kaldırım aydınlatmalarıyla bir prestij caddesi konumunda. Somalıların tüm ihtiyaçları düşünülerek yapılan yapımı gerçekleştirilen Soma Adnan Menderes Caddesi, kısa sürede tamamlanarak Somalı vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

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