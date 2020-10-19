Solucan gübresiyle üretilen patatesler hasat edildi

Solucan gübresiyle üretilen patatesler hasat edildi Kar amacı gütmeden öğrencilerin daha iyi eğitim alabilmeleri için kurulan Süt Üretim Tesisinde solucan gübresi ile beslenen patateslerin hasadı yapıldı Kar amacı gütmeden öğrencilerin daha iyi eğitim alabilmeleri için kurulan Süt Üretim...

Solucan gübresiyle üretilen patatesler hasat edildi

Kar amacı gütmeden öğrencilerin daha iyi eğitim alabilmeleri için kurulan Süt Üretim Tesisinde solucan gübresi ile beslenen patateslerin hasadı yapıldı

SİVAS - Kar amacı gütmeden öğrencilerin daha iyi eğitim alabilmeleri için kurulan Süt Üretim Tesisinde solucan gübresi ile beslenen patateslerin hasadı yapıldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde eğitim gören öğrencilerin uygulama dersleri için Süt Ürünleri Üretim Tesisi oluşturuldu. Yapılan tesiste hem üretim yapılacak hem de öğrenciler stajlarını yapabilecek. Öte yandan tesisin faaliyete başlamasının ardından burada üretilen solucan gübresi ile beslenen patateslerin de ilk hasadı yapıldı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Süt Üretim Tesisi ve tarımsal üretim sahalarında inceleme yaptı. İncelemeye Sivas İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ve Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ'da eşlik etti. İncelemenin ardından organik patatesin ilk hasadı yapıldı.

Öğrenciler bu tesiste ürünlerin yapılışını uygulamalı olarak öğreniyor

Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, burada yaptığı açıklamada "Biz üniversitede çeşitli eğitimler veriyoruz. Bu eğitimlerin bazılarında uygulamalar gerekiyor. Uygulama için zaman zaman öğrencilerimizi göndereceğimiz yerler bulamıyoruz. Onun için uygulama yapacağımız alanları projelerle oluşturmaya çalışıyoruz. Örneğin, bugün gezdiğimiz süt ve süt ürünleri tesisimiz bu amaca yöneliktir. Gıda mühendisliğinden hocalarımızın katkılarıyla bir proje kapsamında; süt, yoğurt, ayran ve peynir üretimine başlıyoruz. Öğrencilerimiz bu tesiste süt ürünlerinin yapılışını uygulamalı olarak görecekler" ifadelerini kullandı.

Üretilen solucan gübresi patates üretiminde kullanılıyor

Rektör Alim Yıldız, Üniversitede üretilen solucan gübresinin seralarda ve patates üretiminde kullanıldığını belirterek, "Yine bu sene solucan gübresinin verimini araştırmak için patates ektik. Patatesin bir kısmına kimyasal gübre, bir kısmına ise solucan gübresi kullandık. Şu anda içinde bulunduğumuz alan solucan gübresi ile ekilmiş patates ve 4 ton verim aldık. Herhangi bir ilaç ve kimyasal gübre yok. İşte bu da öğrencilerimiz açısından önemli olduğu gibi üniversitelerin bilimsel çalışmaları açısından da önemli. Böylelikle çiftçilerimize de bir anlamda yol göstermiş olacağız" şeklinde konuştu.

Öte yandan Rektör Alim Yıldız, süt ürünleri tesisi ve tarımsal üretimden elde edilen geliri öğrencilere yardım amacıyla kullanacaklarını belirtip, uzaktan eğitim yaptıkları bu dönemde bazı öğrencilerin tablet ihtiyaçlarını karşılayacaklarını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DEMET KARAKUŞ