Solo Il Gala Osimhen Box kaç TL, Solo Il Gala Osimhen kutusunda neler var?

GS Store üzerinden satışa çıkan bu özel kutu, sınırlı sayıda üretilmiş olup koleksiyon değeri taşıyor. "Solo Il Gala Osimhen Box"un fiyatı merak konusu olurken, kutunun içeriğinde ise taraftarlara özel lisanslı ürünler, sürpriz hediyeler ve Osimhen'e özel tasarlanmış materyaller yer alıyor. Solo Il Gala Osımhen Box kaç TL, Solo Il Gala Osimhen kutusunda neler var?

OSIMHEN BOX İÇERİĞİNDE NELER BULUNUYOR?

Solo Il Gala'nın özel üretimi olan Osimhen Box, taraftarları için oldukça dikkat çekici ürünlerle hazırlanmış. Kutu içerisinde bir adet Osimhen'in formasına ek olarak, onunla özdeşleşmiş maskesi ve markaya özel tasarlanmış bir atkı yer alıyor. Bu koleksiyon kutusu, futbolseverlere hem sembolik hem de estetik bir deneyim sunuyor.

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OSIMHEN KUTUSU FİYATI NE KADAR?

Solo Il Gala Osimhen Box, sınırlı sayıda satışa sunularak koleksiyon değeri taşıyor. Bu özel kutunun satış fiyatı 9.999 TL olarak belirlenmiş durumda. Fiyat, içeriğin benzersizliği ve sınırlı üretimi göz önünde bulundurularak konumlandırılmış.