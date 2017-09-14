Söke Tarım Sanayi Ticaret Sergi ve Panayırı 24. Kez Açılacak

Söke 24. Tarım Sanayi Ticaret Sergi ve Panayırı için geri sayım başladı.



Söke Belediyesi öncülüğünde Söke Genç İş Adamları Derneği (SÖGİAD) tarafından gerçekleştirilen Söke Tarım Sanayi Ticaret Sergi ve Panayırı'nın bu yıl 24.'sü yapılacak. Panayır için hazırlıkların tamamlandığı, katılımcı firmaların belirlendiği belirtilirken; Söke Tarım Sanayi Ticaret Sergi ve Panayırı bu yıl 21-24 Eylül 2017 tarihlerinde yine kapalı pazaryeri alanında gerçekleştirilecek. Panayırın açılış töreni 21 Eylül günü saat 18.00'de yapılacak.



Söke 24. Tarım Sanayi Ticaret Sergi ve Panayırı'na bu yıl 53 firmanın katılacağını belirten SÖGİAD Başkanı Bilal Ülker; "Panayır ve fuarlar ticari hayatın önemli bir parçası. Bu yıl 24. kez düzenlenecek olan Söke Tarım Sanayi Ticaret Sergi ve Panayırı da bu anlamda bir marka oldu diye düşünüyorum. Fuarımıza ilgi oldukça yüksek. Keyifli ve amacına ulaşan bir tarım fuarı olacağına inanıyorum" dedi.



SÖGİAD Başkanı Bilal Ülker, Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran'ı ziyaret etti. Tarım Sanayi Ticaret Sergi ve Panayırı hazırlıkları ile ilgili Başkan Toyran'a bilgi veren Bilal Ülker, katkı ve desteklerinden dolayı Başkan Toyran'a teşekkür etti. - AYDIN