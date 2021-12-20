Söke Ovası'nda pamuk lisanslı depoya girecek

MENDERES, İZMİR (AA) - Türkiye'nin önde gelen pamuk üretim merkezlerinden Aydın'ın Söke ilçesinde, üreticilerinin heyecanla beklediği "Büyük Menderes Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk" projesi için protokol imzalandı.

Argavlı Mahallesi'nde 73 dönüm arazi üzerine inşa edilmesi planlanan lisanslı depoculuk projesinin imza töreni Söke Ticaret Borsası'nda gerçekleştirildi.

Törende konuşan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, bölgede tarımın gün geçtikçe daha da iyi noktaya geldiğini ifade ederek, bugün Aydın, Ege Bölgesi ve ülke için önemli bir proje için bir araya geldiklerini belirtti.

Bölgenin önemli ürünü pamuğun lisanslı depoculukla tanışması için çalıştıklarını aktaran Aksoy, "Aydın ve İzmir illerinin ortaklaşa gerçekleştireceği bu çalışma ilimiz ve bölgemiz tarımı için oldukça önemli. Önceki yıllarda çalışmalarına başlanmış, bugün de temel atma aşamasına kadar gelmiştir. Ortak çalışma kültürünün, birlikte bir şeyler ortaya koymanın güzel bir örneğini bugün burada gerçekleştiriyor olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de Aydın Valisi olduğu dönemde bu süreci başlattıklarını dile getirerek, "Temel atma aşamasına gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sürecin başında Tarım Bakanlığı ile görüştük. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gündeminde bir konuydu, Amerika'da yapılıyor Avrupa'da yapılıyor burada da yapılsın diye. Çok şükür bugün bu iş protokole bağlanacaktır. Söke'ye, Aydın'a ve İzmir'e hayırlı uğurlu olsun." şeklinde konuştu.

Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel ise deponun 2022 yılı ekim ayına kadar bitirilmesi hedeflediğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Söke Ticaret Borsası önderliğinde büyük emek verilen, Aydın ve İzmir ticaret borsalarının ortak olduğu Söke'mize kurulan olan Lisanslı Depo Projemizin imzalarını büyük bir gururla atıyoruz. Bu salonda bulunan herkes bu projeye çok büyük destek vererek bizlere güvendi. Büyük Menderes Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk AŞ'nin destek almaya hak kazandığı para 30 milyon liradır. Projemizin bu aşamaya gelmesi bizleri son derece mutlu ediyor. Bunu 2022'nin ekim ayında bitireceğimize söz veriyoruz."

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz da emeği geçenlere teşekkür etti.

Törene Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, AK Parti Söke İlçe Başkanı Sibel Menderes ve diğer ilgililer de katıldı.

AA / Musa Ölmez - Son Dakika Haberleri

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