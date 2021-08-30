Söke Belediyespor'un Balık Adamları Türkiye ikincisi oldu
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Söke Belediyespor'un Balık Adamları Türkiye ikincisi oldu

Söke Belediyespor'un Balık Adamları Türkiye ikincisi oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Zıpkınla Balık Avı Türkiye Şampiyonası Balıkesir'in Erdek ilçesinde gerçekleştirildi.

Zıpkınla Balık Avı Türkiye Şampiyonası Balıkesir'in Erdek ilçesinde gerçekleştirildi. Zıpkınla Balık Avı Türkiye Şampiyonasında mücadele eden Söke Belediyespor, Türkiye İkincisi oldu.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) 2021 Yılı Faaliyet Programında yer alan Kulüpler Arası Zıpkınla Balık Avı Türkiye Şampiyonası Balıkesir'in Erdek İlçesi İlhan Körfezinde yapıldı. Farklı Şehirlerden 25 kulüpten, 100 sporcunun katıldığı yarışmaya; katılımın geçtiğimiz yıllara göre daha fazla olması dikkat çekti.

Tüpsüz dalış yaparak avlanan sporcular şampiyona kriterlerine uygun balıkları avlayarak dereceye girmeye çalıştılar. Şampiyonada Bursa Çalıkuşu Kulübü 30.936 puanla birinci olurken, Aydın temsilcilerinden Söke Belediyespor 24.082 Puanla ikinci, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor 12.958 puanla üçüncü oldu. Aydın ilinin başka bir temsilcisi olan Sökespor 10.458 puanla dördüncü oldu.

Yarışmada ayrıca Söke Belediyespor Kulübü Sporcusu Hüseyin Taşdibi bireysel sıralamada Türkiye ikincisi oldu.

Bölgede ilgi ile takip edilen yarışma sonunda dereceye giren takımların kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verilirken TSSF Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen, pandemi süreci nedeniyle iki yıldır yapamadıkları şampiyonaya gerçekleştirmekten mutlu olduklarını dile getirdi. TSSF Başkanı Özen şampiyonada emeği geçen kurum ve kuruluşların yanı sıra kulüplere, teknik personel ve çalışanlarına teşekkür etti. - AYDIN

Söke Belediyespor'un Balık Adamları Türkiye ikincisi oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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