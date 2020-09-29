Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi
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Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi

29.09.2020 14:48 | Son Güncelleme: 29.09.2020 14:52
Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi

Geçtiğimiz ocak ayında sokak ortasında dövülüp gözaltına alınan ve geçen hafta da sokak ortasında dilenirken kameralara yansıyan eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini, eski patronu olan Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban üstlendi.

NBA takımlarından Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban'ın, evsiz kalan eski NBA oyuncusu Delonte West'i Dallas'taki bir benzin istasyonundan aldığı ve hayatını düzene sokmasına yardımcı olmaya çalıştığı açıklandı.

West'e yakın kaynakların TMZ'ye yaptığı açıklamada, ailesinin ve arkadaşlarının West'i bir uyuşturucu rehabilitasyon tesisine götürmeye çalıştığı ve Cuban'ın da tedavisinin bedelini karşılamayı teklif ettiği belirtildi.

Cuban, son yıllarda NBA kariyeri boyunca bipolar bozukluk tanısı olan West'e yardım etmeye çalışan, NBA'de yer alan birkaç kişiden biri. Cuban, geçtiğimiz hafta West'in Dallas'taki bir kavşak noktasında dilencilik yaparken görüldüğü fotoğrafların ardından, bu çabalarını tekrarlamış oldu.

Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi

ÜNİVERSİTEDEN ARKADAŞI NELSON YİNE DESTEK SÖZÜ VERDİ

West'in dilenirken ortaya çıkan fotoğrafının ardından NBA, Doc Rivers, Jameer Nelson ve The Players Association (Oyuncular Birliği), yardıma hazır olduklarını duyurmuşlardı. Jameer Nelson, West'in Ocak ayında ortaya çıkan ve bir kişi tarafından dövülüp ardından polis tarafından gözaltına alındığı videonun ardından da eski basketbolcunun tıbbi destek alması gerektiğini ve her durumda West'e destek vereceğini söylemişti.

O videoda West'in önce bir yabancı tarafında yol ortasında dövüldüğü, ardından da elleri arkadan kelepçeli şekilde kendisini kameraya çeken kişiye cevap verdiği görülmüştü.

Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi

37 yaşındaki West, dört takımda forma giydiği sekiz NBA sezonu boyunca maç başına 9.7 sayı ve 3.6 asist ortalamaları yakalamış ve en son 2011-12 sezonunda Mavericks forması giymişti.

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