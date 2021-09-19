Sokak köpeklerinin Sinop'taki sel felaketiyle ayrılan yolları Ankara'da birleşti

Sinop'un Ayancık ilçesindeki selden etkilenip Ankara'ya getirilen köpeklerin, eski bakıcıları Savaş Bıyıkoğlu ve yollarının ayrıldığı diğer sokak köpekleriyle kavuştukları ana ilişkin mutluluk görüntüleri kameralara yansıdı.

Ayancık'ta ağustos ayında yaşanan sel felaketinin hemen ardından Mehmet Akçay, ilçedeki bir şantiyede kalan 11'i yavru 19 köpeğin bakımını üstlenerek, hayvanları, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde kurucusu olduğu Mehmet Amca Yaşam Alanı'nda (MAYA) koruma altına aldı.

Ayancık'ta kalan ve diğer arkadaşlarıyla yolları ayrılan 5 sokak köpeğinin daha bu ay Gölbaşı'ndaki MAYA'ya getirilmesi kararlaştırıldı.

Ayancık'taki şantiyede çalışan ve köpeklerin bakımıyla ilgilenen, selin ardından Ankara'ya gelerek başka bir hayvan bakımevinde çalışmaya başlayan Savaş Bıyıkoğlu da koruma altına alınacak köpeklerin, arkadaşlarıyla buluşma anlarına tanıklık etmesi amacıyla bakımevine çağırıldı.

Sinop'tan getirilen 5 köpeği taşıyan aracın yaklaşmasıyla birlikte MAYA'daki köpekler havlamaya ve koşmaya başladı. Köpeklerin heyecanı, eski bakıcıları Bıyıkoğlu'nu gördükleri andan itibaren coşkuya dönüştü.

Etrafını saran köpeklerin atlayarak boynuna sarıldığı Bıyıkoğlu, onlarla tek tek ilgilendi.

Köpeklerin başlarını okşayan ve onları öpen Bıyıkoğlu'nun, merkezde kalan yavru köpeklerin bulunduğu bölüme gelişinde de duygu dolu anlar yaşandı.