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Kaymakçı, Ödemiş, İzmir, Ekonomi

Sokağa çıkma yasağı sebze üreticilerini vurdu

Açıklanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı İzmir'in Ödemiş ilçesindeki bezelye ve bakla üreticilerini mağdur etti.

22.04.2020 11:01 | Son Güncelleme: 22.04.2020 11:01
Sokağa çıkma yasağı sebze üreticilerini vurdu

Açıklanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı İzmir'in Ödemiş ilçesindeki bezelye ve bakla üreticilerini mağdur etti. Hal ve pazarların kapalı olması üzerine ürünü satamayan üreticiler, zararlarının telafi edilmesini talep ediyor.

Yarından başlayarak 4 gün sürecek sokağa çıkma yasağı yaş sebze üretimini olumsuz etkiledi. Ödemiş ilçesinde yaş sebze alıcılarının 5 gün alım yapılmayacağını duyurması üzerine panikleyen üreticiler, toplayabildikleri kadar ürünü toptancı pazarına getirdiler. Ürün bolluğu nedeniyle bir gün önce 5 lira olan fiyatlar da 1 liraya kadar düştü.

İzmir Büyük Şehir Belediyesine bakla gönderen Kaymakçı Kalkınma Kooperatifi de yasak çerçevesinde alımı durdurdu.

Kooperatif Başkanı Raşit Tatlı, "Virüs salgını dolayısıyla izolasyon ve yasak kararını destekliyoruz ama yaş sebze üretimi de bundan ciddi biçimde zarar görüyor. Toplamamıza izin var ama satışa yok. Biz o zaman ürünü niçin toplayalım" dedi. Satış olmaması nedeniyle ürünün bitki üstünde kaldığını ve bunun bitkiye zara verdiğini belirten Tatlı, yetkililerin bu soruna çare bulmalarını istedi.

Kaymakçı Raşit Şen Kapalı Pazaryeri'nde bakla ve bezelye alan tüccar Mehmet Gürgen, "Bakla ve bezelyede tam da piyasa oturdu derken hafta sonu yasakları üretecinin belini büktü. Çarşamba gününden Pazar gününe kadar alımları durdurduk. Üretici pazara mal getirse bile biz bunu alıp hallere gönderemiyoruz. Kaymakçı'dan çeşitli illerin hallerine bir günde ortalama 40-50 ton bakla ve bezelye gönderiyoruz. Bu durumda ürün kartlaşacak ve bitki de bundan zarar görecek. Soruna çözüm istiyoruz" şeklinde konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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